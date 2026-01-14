시사 전체기사

[포토] 아라뱃길 얼음 깨는 쇄빙선

2026-01-14
한국수자원공사 소속 쇄빙선이 14일 인천 서구 경인아라뱃길에서 얼음을 깨며 뱃길을 내고 있다. 15일 서울 아침 최저기온은 3도로 추위가 한층 누그러질 것으로 예보됐다.

연합뉴스

