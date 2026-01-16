지구 파괴 멈추지 못하는 이유… 우리의 뇌에는 ‘버그’가 있다

⊙ 세·줄·평 ★ ★ ★

·먼 미래, 생존이 걸린 문제를 외면하는 이유는 뇌의 농간 때문이다

·그렇더라도 지구의 위기를 인간의 본성 탓으로만 돌려서는 안 된다

·작지만 알찬 책이다

