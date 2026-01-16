지구 파괴 멈추지 못하는 이유… 우리의 뇌에는 ‘버그’가 있다

인공지능(AI)과 더불어 요즘 가장 많이 출간되는 책은 뇌 과학과 관련된 것들이다. 많은 책들은 개인의 학습 능력이나 감정 조절, 정신적 질환의 관점에서 뇌의 기능을 설명하면서 더 집중하는, 행복해지는 법을 제시하며 뇌의 활용법을 소개한다. 프랑스 뇌과학자이자 저널리스트인 저자의 책은 뇌 과학을 설명의 도구가 아니라 인간 문명을 ‘심판’하는 언어로 사용한다는 면에서 독창적이고 논쟁적이다. 저자는 자원 고갈이나 기후변화와 같은 현대 사회가 직면한 다양한 위기를 뇌의 치명적 결함으로 설명한다. 책의 원제가 ‘인간 버그(Le Bug Humain)’인 이유다.
저자의 주장을 따라가 보자. 인간의 뇌는 ‘단기’ 생존과 관련된 기본적이고 필수적인 목표를 추구하도록 설계됐다. 바로 최소한의 노력으로 먹고, 번식하고, 권력을 차지하고자 하는 욕망이다. 우리의 이성과 계획, 추상적 사고를 담당하는 대뇌피질은 목표를 성실히 수행한다. 대뇌피질이 목표를 달성했을 때 도파민이라는 강력한 쾌락 호르몬으로 보상하는 역할을 하는 것이 뇌 깊숙한 곳에 위치한 선조체다. 문제는 대뇌피질과 선조체의 권력 관계다. 저자의 비유를 빌리면 “대뇌피질은 무기에 불과하다. 모든 무기가 그러하듯 그 무기를 어떻게 사용할지, 어떤 목표를 달성할지는 주인의 손에 달려 있다. 그 주인은 바로 선조체다.”
광대한 역사 속에서 대뇌피질의 통제권을 쥐고 있는 선조체는 인류의 생명을 지켜내는 핵심 도구였다. 구석기 시대 사냥꾼들은 덩치 큰 사냥감을 잡으면 며칠을 끊임없이 먹었다고 한다. 다음에 먹이를 다시 구할 수 있다는 보장이 전혀 없었기 때문에 지금 당장, 짧은 시간에 많은 칼로리를 저장하는 것은 생존을 위한 본능적인 행동이다. 선조체는 만족을 모른다. “기회가 있을 때 무조건 많이 먹어라”는 명령을 내린다. ‘결핍의 시대’에는 생존을 돕고 지구에도 피해를 주지 않았던 뇌의 본능은 기술의 발전으로 무한 공급이 가능한 ‘과잉의 시대’에 접어들면서 ‘버그’가 발생하기 시작한다.
비만 문제를 예로 들어보자. 2016년 세계보건기구는 오늘날 영양 결핍으로 인한 사망자보다 과잉 섭취로 인한 사망자가 더 많다는 보고서를 발표했다. 과잉 섭취로 인한 비만과 과체중은 성인 비전염성 질환 사망의 중요한 위험 요인이다. 유럽의 경우 비만은 흡연에 이어 두 번째로 높은 사망 원인으로 지목되기도 했다. 저자는 이 엄혹한 수치 앞에서 자연스럽게 드는 의문을 제기한다. 왜 인간은 비만이 자신의 목숨을 위협한다는 사실을 알면서도 단호하게 절제하지 못하는 걸까. 그 답은 우리의 뇌가 욕구가 충족됐을 때조차도 더 많은 것을 원하도록 만들어졌기 때문이다. 대뇌피질은 끊임없이 비만의 굴레에서 벗어나기 위해 다이어트를 하도록 노력하지만 더 강한 자극을 추구하는 선조체 앞에서는 무력하기만 하다.
시야를 지구의 문제로 넓혀 보자. 온난화로 인해 섬뜩한 지구 멸망 시나리오 앞에서도 인류는 지금, 현재를 포기하지 않는다. 소고기 1㎏을 생산하는 데 물 1만5000ℓ가 소모되고 대기 중에 약 20㎏의 이산화탄소(자동차로 300㎞를 주행할 때 발생하는 온실가스 배출량)를 배출한다는 사실을 알아도 우리의 식탐에는 한계가 없다. 저자는 뇌가 미래가 아닌 현재의 쾌락에 더 집중하는 취약성을 ‘시간 할인’이라는 개념을 통해 설명한다. 보통 보상을 받는 시점이 뒤로 미뤄질수록 그 보상의 가치를 낮게 평가하는 시간 할인은 개인차가 있긴 하지만 보편적 심리 현상이다. 다시 말하면 우리의 뇌는 즉각적 보상이 지연된 보상보다 더 가치 있는 것으로 여긴다. 시간 할인이 발생하는 원인은 역시 선조체에 있다. 도파민 분출의 강도는 보상까지의 시간이 길어질수록 약해진다는 것은 실험을 통해 확인됐다. 시간 할인 현상을 극명하게 보여주는 사례는 2018년 프랑스에서 벌어졌던 ‘노란 조끼 운동’이다. 당시 프랑스 정부는 환경 오염을 방지하고 재생에너지로의 친환경 전환을 지원하기 위해 유류세 인상을 발표했지만 수백만명의 시위대는 먼 미래의 환경 보존으로 얻을 이익보다는 당장의 구매력 감소에 민감하게 반응했다.
그렇다면 우리는 이대로 선조체에 굴복해야 하는 것일까. 저자는 희망을 남겨 둔다. 우선 선조체의 작동 방식을 역이용할 수 있다. 최근 연구는 남에게 베풀 때, 즉 이타적인 행동에서도 선조체가 활성화된다는 사실을 밝혀냈다. 저자는 “선조체가 다른 것들을 사랑하도록 배울 수 있으며, 우리의 목표가 사회적 규범이라는 중요한 요인에 의해 새롭게 규정될 수 있음을 보여준다”고 설명한다. “부모의 말, 그리고 학교, 미디어, 정치의 담론은 이타주의, 절제, 환경 존중과 같은 행동을 사회적으로 가치 있게 여김으로써 우리의 선조체가 사물을 새로운 시각으로 바라보게 할 수 있다.” 또 다른 방법은 “모든 것을 지금 당장”이라는 선조체의 유혹에 면역력을 갖도록 대뇌피질의 힘을 키우는 것이다. 저자는 지식의 탐구, 타인과의 공감, 마음챙김 명상 등을 통해 우리의 뇌가 “미래에 대한 장기적 사고의 힘”을 되찾을 수 있다고 말한다.
⊙ 세·줄·평 ★ ★ ★
·먼 미래, 생존이 걸린 문제를 외면하는 이유는 뇌의 농간 때문이다
·그렇더라도 지구의 위기를 인간의 본성 탓으로만 돌려서는 안 된다
·작지만 알찬 책이다
·먼 미래, 생존이 걸린 문제를 외면하는 이유는 뇌의 농간 때문이다
·그렇더라도 지구의 위기를 인간의 본성 탓으로만 돌려서는 안 된다
·작지만 알찬 책이다
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지