“2차 특검법 처리” “필리버스터”… 새해 첫 본회의도 충돌 예고
여야, 우원식 국회의장 주재로 회동
안건 합의 못해… 오늘 재협상하기로
통일교·공천헌금 특검 놓고도 팽팽
더불어민주당의 2차 종합 특검법 강행 방침에 야당이 무제한 토론(필리버스터)으로 맞서기로 하면서 2026년 첫 임시국회 본회의는 또다시 ‘강 대 강’ 대치 상태로 문을 열 전망이다. 한병도 신임 민주당 원내대표는 2차 특검법안과 사법개혁법안 등 쟁점법안 처리를 우선하는 강공을 펼쳤고, 여야는 민생법안 처리 합의에 실패했다.
한 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 14일 우원식 국회의장 주재로 회동했지만 15일 본회의에 상정할 안건을 두고 합의에 이르지 못했다. 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 회동 후 “통일교 특검을 주로 논의했지만 의견 차이가 팽팽했다”며 “나머지 안건은 내일 아침 재논의할 것”이라고 밝혔다. 민주당의 한 원내 관계자는 “야당의 요구는 신임 원내대표로선 도저히 받을 수 없는 제안이었다”고 밝혔다.
15일 본회의에는 민주당 주도의 2차 종합 특검법이 상정될 전망이다. 국민의힘은 필리버스터로 법안 통과 저지에 나설 방침이다. 다만 국민의힘 중앙윤리위원회가 이날 새벽 한동훈 전 대표를 기습 제명 징계한 사건으로 당 내부가 혼란스러운 점이 변수다. 이날 본회의엔 쿠팡 국정조사 요구서도 보고된다.
2차 특검법은 총 251명 규모의 매머드 특검이 최장 170일간 12·3 비상계엄의 전말과 무인기를 통한 북한 도발 등 외환 혐의 등을 수사하도록 했다. 특별검사보 5명, 파견검사 15명, 특별수사관 100명, 파견공무원 130명 규모로 상설특검보다 크다. 국회예산정책처는 2차 특검의 총비용을 154억3100만원으로 추산했다.
2차 특검법 처리 이후에도 여야는 ‘통일교 및 공천헌금 특검’을 놓고 힘겨루기에 나설 전망이다. 천하람 개혁신당 원내대표는 이날 한 원내대표와 만난 자리에서 “2차 종합 특검보단 살아 있는 권력에 대한 특검이 필요하다”며 “통일교 특검, 돈공천 특검에 대해 야당과 적극적으로 대화하고 정교유착이나 공천거래 등을 발본색원해야 한다”고 촉구했다.
민주당은 1월 임시국회 내 필리버스터 요건을 강화하는 내용의 국회법도 처리한다는 방침이다. 한 원내대표는 이날 회동에서 “최근 필리버스터엔 진정성도 책임성도 보이지 않는다”며 “국회의장의 의사진행 발언마저 방해되는 상황을 멈춰야 한다”고 말했다. 그는 국민의힘을 향해 “자신들이 발의한 법안까지 다 반대하는 바람에 웃음거리가 된 필리버스터”라고 꼬집기도 했다.
우 의장은 이날 여야가 합의한 민생법안의 통과와 개헌을 위한 국민투표법 개정안 처리를 촉구했다. 우 의장은 “본회의에 부의된 법안만 185건”이라며 “상임위에서 여야 간 합의된 법안들이 처리되지 못하는 상황을 국민께서 어떻게 바라보실지 여야 모두 진지하게 살펴볼 필요가 있다”고 말했다. 천준호 민주당 원내운영수석부대표는 “국회의장이 제안한 주요법안 35개가 신속히 처리될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다.
