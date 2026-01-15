“2차 특검법 처리” “필리버스터”… 새해 첫 본회의도 충돌 예고

여야, 우원식 국회의장 주재로 회동

안건 합의 못해… 오늘 재협상하기로

통일교·공천헌금 특검 놓고도 팽팽

우원식(가운데) 국회의장과 한병도(왼쪽) 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표가 14일 국회 국회의장실에서 열린 여야 회동에 참석하고 있다. 이병주 기자

더불어민주당의 2차 종합 특검법 강행 방침에 야당이 무제한 토론(필리버스터)으로 맞서기로 하면서 2026년 첫 임시국회 본회의는 또다시 ‘강 대 강’ 대치 상태로 문을 열 전망이다. 한병도 신임 민주당 원내대표는 2차 특검법안과 사법개혁법안 등 쟁점법안 처리를 우선하는 강공을 펼쳤고, 여야는 민생법안 처리 합의에 실패했다.



한 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 14일 우원식 국회의장 주재로 회동했지만 15일 본회의에 상정할 안건을 두고 합의에 이르지 못했다. 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 회동 후 “통일교 특검을 주로 논의했지만 의견 차이가 팽팽했다”며 “나머지 안건은 내일 아침 재논의할 것”이라고 밝혔다. 민주당의 한 원내 관계자는 “야당의 요구는 신임 원내대표로선 도저히 받을 수 없는 제안이었다”고 밝혔다.



15일 본회의에는 민주당 주도의 2차 종합 특검법이 상정될 전망이다. 국민의힘은 필리버스터로 법안 통과 저지에 나설 방침이다. 다만 국민의힘 중앙윤리위원회가 이날 새벽 한동훈 전 대표를 기습 제명 징계한 사건으로 당 내부가 혼란스러운 점이 변수다. 이날 본회의엔 쿠팡 국정조사 요구서도 보고된다.



2차 특검법은 총 251명 규모의 매머드 특검이 최장 170일간 12·3 비상계엄의 전말과 무인기를 통한 북한 도발 등 외환 혐의 등을 수사하도록 했다. 특별검사보 5명, 파견검사 15명, 특별수사관 100명, 파견공무원 130명 규모로 상설특검보다 크다. 국회예산정책처는 2차 특검의 총비용을 154억3100만원으로 추산했다.



2차 특검법 처리 이후에도 여야는 ‘통일교 및 공천헌금 특검’을 놓고 힘겨루기에 나설 전망이다. 천하람 개혁신당 원내대표는 이날 한 원내대표와 만난 자리에서 “2차 종합 특검보단 살아 있는 권력에 대한 특검이 필요하다”며 “통일교 특검, 돈공천 특검에 대해 야당과 적극적으로 대화하고 정교유착이나 공천거래 등을 발본색원해야 한다”고 촉구했다.



민주당은 1월 임시국회 내 필리버스터 요건을 강화하는 내용의 국회법도 처리한다는 방침이다. 한 원내대표는 이날 회동에서 “최근 필리버스터엔 진정성도 책임성도 보이지 않는다”며 “국회의장의 의사진행 발언마저 방해되는 상황을 멈춰야 한다”고 말했다. 그는 국민의힘을 향해 “자신들이 발의한 법안까지 다 반대하는 바람에 웃음거리가 된 필리버스터”라고 꼬집기도 했다.



우 의장은 이날 여야가 합의한 민생법안의 통과와 개헌을 위한 국민투표법 개정안 처리를 촉구했다. 우 의장은 “본회의에 부의된 법안만 185건”이라며 “상임위에서 여야 간 합의된 법안들이 처리되지 못하는 상황을 국민께서 어떻게 바라보실지 여야 모두 진지하게 살펴볼 필요가 있다”고 말했다. 천준호 민주당 원내운영수석부대표는 “국회의장이 제안한 주요법안 35개가 신속히 처리될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



