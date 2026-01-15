신규 채용 꺼리니 ‘잉여 청년’ 누적… ‘그냥 쉬는’ 30대 역대 최대
[이슈 분석] 30대 ‘쉬었음’ 급증 이유는
‘30대 백수’가 늘고 있다. 지난해 30대 ‘쉬었음’ 청년은 역대 최고 수준을 기록했다. 30대 실업자 수도 2024년보다 많아졌다. 30대는 경제활동참가율이 가장 높은 연령대지만, 한편에서는 실업자와 ‘쉬었음’의 숫자도 커지고 있다. 30대에 무슨 일이 생기고 있는 걸까. 고용환경은 신규채용보다 경력직을 선호한다. 인공지능(AI)의 급격한 발전이라는 시대적 변화도 맞닥뜨렸다. 비혼·저출생 증가로 30대의 생애주기 양상까지 달라졌다. 사회 구조적 문제가 복합적으로 얽힌 상황에서 30대가 일자리 충격을 고스란히 맞으며 ‘포기’와 ‘좌절’을 겪고 있는 것으로 분석된다.
구체적으로 숫자를 들여다보면 다음과 같다. 국가데이터처가 15일 발표한 ‘2025년 12월·연간 고용동향’에 따르면 지난해 30대 ‘쉬었음’ 청년은 30만9000명으로 2003년 관련 통계 작성 이후 최고치를 찍었다. 30대 실업자 수도 2년 연속 증가했다. 2023년~2025년 30대 실업자 수를 보면 14만3000만→15만→15만5000만으로 연간 6000명 안팎씩 수를 늘렸다. 언젠가 30대가 될 15~29세 ‘쉬었음’도 42만8000명으로 2020년 이후 두 번째 기록이다. 초고령사회를 맞은 한국의 청년 노동력이 ‘일하지도 않고, 일할 의지도 없는’ 상태를 늘려가고 있는 형국이다.
생애주기의 변화는 30대 쉬었음 인구 증가를 늘리는 원인 중 하나로 꼽힌다. 비혼·만혼이 늘고 출산을 하지 않는 이들이 많아지면서 ‘쉬었음’이 30대 삶의 선택지로 올랐다는 지적이다. 결혼을 하고 출산과 육아로 이어지는 사이클에서는 일을 하는 게 필수 옵션이고, 출산·육아 후 노동 재진입이라는 흐름이 만들어진다. 하지만 비혼과 비출산으로 이 흐름에 변화가 생겨났다.
한요셉 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “과거에는 가사와 육아 이후 노동시장 재진입으로 이어지는 정형화된 경로가 존재했으나, 현재는 이 이정표 자체가 사라진 상태”라며 “이러한 삶의 경로상의 공백이 결국 통계적 휴식(쉬었음)으로 투영되고 있다”고 짚었다.
1년째 쉬었음을 선택한 김연수(31·가명)씨 사례에서도 생애주기 변화의 영향이 확인된다. 김씨는 대전의 한 중소기업을 퇴사한 뒤 1년째 쉬고 있다. 김씨는 “연애 생각 없으니 돈 쓸 일도 없고 힘들게 취직하려는 계획도 없다”며 “예전엔 직장을 다니면서 야간 2년제 전문대를 다닐까 생각도 했지만 이제는 그런 마음이 사라졌다”고 말했다.
채용 환경 변화도 30대 청년 백수를 만드는 요인으로 작용한다. 경기 둔화가 길어지면서 기업이 신규 채용 대신 당장 업무 투입이 가능한 경력직을 선호하는 것도 30대의 취업 동력을 꺾는 것으로 분석된다. 빈현준 데이터처 사회통계국장은 “공채라거나 신규채용이 많았던 과거와 비교했을 때 30대가 구직활동을 할 수 있는 기간들이 예전보다 짧아진 측면이 있다”며 “구직 과정에서의 실업뿐 아니라 쉬었음으로 옮겨간 30대가 많아진 것으로 보인다”고 말했다.
AI가 노동력을 대체하는 환경이 만들어진 것은 앞으로 30대 쉬었음을 더욱 늘리는 원인이 될 것으로 전망된다. 청년층이 대거 진입하던 중숙련 영역부터 잠식이 시작됐다. 김유빈 한국노동연구원 고용정책연구본부장은은 “AI 등 기술 발달로 단순노무가 아니라 일정 수준의 숙련·역량이 요구되는 직군까지 신규 채용이 막히고 있다”고 분석했다.
청년 노동시장의 수급 불균형이 근본 원인이라는 지적도 나온다. 이병훈 중앙대 사회학과 교수는 “청년 노동시장 수급 불균형이 근본 원인”이라며 “취업에 실패한 ‘잉여 청년’이 누적되면서 일부는 아예 구직 의사 자체를 접는 단계로 간다. 반복된 실패는 자존감 손상과 우울·불안으로 이어지는 사회적 이탈 과정”이라고 우려했다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사