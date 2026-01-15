韓 당혹감 속 법적 대응 시사… 당내선 “정치력 증명해야”
한동훈 전 국민의힘 대표가 당원 게시판 사건 관련 윤리위원회의 제명 결정에 대해 “또 다른 계엄” “장동혁 대표의 찍어내기”라고 비판하며 지도부와의 전면전을 선포했다. 가처분 신청도 시사해 내부 노선 갈등이 격화될 전망이다. 반면 법적 대응 일변도로 흐르는 상황을 우려하는 당내 목소리도 상당해 한 전 대표가 이를 돌파할 정치력을 증명해야 한다는 지적이 나온다.
한 전 대표는 14일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “(윤리위가) 계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위 조작으로 제명했다. 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것”이라며 “국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다”고 말했다. 한 전 대표는 이날 오전 친한계 인사들과 긴급 회동한 뒤 이 같은 입장을 정했다. 이들은 전날 윤리위의 심야 제명 결정 소식에 상당한 충격을 받은 것으로 전해진다.
한 전 대표는 “지난 계엄을 막은 마음으로 국민, 당원과 함께 최선을 다해 막겠다”며 윤리위 제명 결정에 대한 가처분 신청 가능성을 열어뒀다. 한 친한계 의원은 “장 대표 손에 공이 넘어갔고, 그 결정을 보겠다는 것”이라며 “지도부에서 징계를 강행하면 당연히 가처분을 시작할 것”이라고 말했다.
특히 한 전 대표 측은 윤리위의 입장문 번복을 문제 삼고 있다. 윤리위는 전날 발표한 최초 결정문에서 한 전 대표의 게시물 작성 사실이 드러났다는 취지의 내용을 담았다가 이후 ‘징계 대상자가 직접 게시글을 작성했는지 여부는 확인이 불가능하다’ 등 두 차례 결정문 수정 공지를 냈다. 오후엔 추가 설명 자료도 배포했다. 한 친한계 인사는 “제명이라는 결론을 정하고 억지로 논리를 끼워 맞춘 것”이라고 비판했다.
그러나 당내에서는 한 전 대표가 법적 대응보다 정치력을 발휘해 문제를 풀어야 한다는 의견이 나온다. 검사 출신으로 정치력보다 사법적 판단을 주로 내세웠던 한 전 대표가 가처분 신청을 또 내면 이미지에 악영향을 끼칠 게 뻔하다는 취지다. 친한계 내부에서도 가처분 신청에 대한 의견이 갈리는 것으로 전해졌다.
한 전 대표와 가까운 인사는 “법적으로 이 사안을 가져가서 무슨 정치적 실익이 남느냐”며 “한동훈은 이제 정치인”이라고 말했다. 한 전 대표가 허위사실 적시 명예훼손 등 혐의로 이호선 당무감사위원장을 고소하자 정치적 해결을 기대했던 다수 의원이 실망을 표한 것으로도 알려졌다. 친한계 의원들은 한 전 대표에게 꾸준히 “정치를 해야 한다” “정치는 머리가 아니라 머릿수로 하는 것” 등 고언을 해왔다.
일각에서는 한 전 대표가 무소속으로 재보궐 선거에 출마하거나 창당에 나서는 등 보수 지형 개편에 나설 것이라는 전망도 나온다. 하지만 한 전 대표는 측근들에게 “국민의힘을 지키겠다”며 당에 남아 노선 투쟁을 계속해 나가겠다는 입장을 표한 것으로 알려졌다. 다만 한 친한계 의원은 “정치적 베팅을 해 볼 수도 있다”고 조심스레 전했다.
한 전 대표의 향후 행보에 대한 시각도 엇갈린다. 당 관계자는 “지도부의 무리한 제명 결정으로 오히려 한 전 대표의 정치적 운신의 폭이 넓어졌다”고 평가했다. 반면 다른 관계자는 “한 전 대표가 윤석열 전 대통령이 없었으면 그 자리에 올 수 있었을까 한다. 크게 몸집을 키울 수는 없을 것”이라고 말했다.
