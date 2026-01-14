尹 절연 대신 韓 제명… 추락 재촉하는 국힘
尹 사형 구형 날 심야에 기습 조치
15일 최고위원회의서 의결될 듯
韓 “또 다른 계엄… 반드시 막을 것”
윤석열 전 대통령과의 절연보다 한동훈 전 대표 제명이 더 빨랐다. 국민의힘 윤리위원회는 한 전 대표 가족이 연루된 당원 게시판 의혹에 책임을 물어 지난 13일 밤 한 전 대표 제명을 의결했다.
장동혁 대표는 확대 해석에 선을 그었지만 결과적으로 윤 전 대통령에 대해 사형 구형이 이뤄진 날 찬탄(탄핵 찬성)파를 축출하는 모습이 연출됐다. 늦은 밤 윤 전 대통령 구형 후 심야에 기습적으로 이뤄진 축출 결정에 당내에서는 시점이 공교롭다는 반응도 이어졌다. 새해 ‘과거와의 단절’ 구상을 내놓았던 장 대표는 이렇게 어떤 과거와의 단절인지를 명확히 선언했다.
1년 넘게 이어진 제 살 깎아 먹기 공방의 밑바닥엔 윤 전 대통령 탄핵을 둘러싼 반탄(탄핵 반대)파와 찬탄파 간 앙금이 자리하고 있다. 한 전 대표 제명 결정 역시 뒤집힐 가능성은 현재로서는 극히 낮다. 장 대표는 14일 “이미 윤리위 결정이 나온 마당에 곧바로 그 결정을 뒤집고 어떤 다른 해결을 모색하는 건 우선은 고려하지 않는다”고 밝혔다. 당대표에게 주어진 윤리위 결정 정지 및 취소 권한은 행사하지 않겠다는 뜻이다. 이에 따라 15일 최고위원회의에서 그대로 의결될 전망이다. 박동원 폴리컴 대표는 통화에서 “장 대표의 지난 7일 쇄신안에 담긴 12·3 비상계엄 사과에 대한 강성 지지층 반발 여론을 한 전 대표 제명으로 무마하려는 것으로 보인다”고 말했다.
당내에선 오는 6월 지방선거를 앞둔 상황에서 장 대표의 ‘뺄셈정치’를 우려하는 목소리가 나온다. 당내 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 입장문을 통해 “‘이재명 정권 독재를 막아내는 데 뜻을 같이한다면 마음을 열고 누구와도 힘을 모으겠다’던 장 대표 쇄신안에도 정면으로 반한다”며 “당장 5개월 앞으로 다가온 지선을 앞두고 벌인 당 분열 속에 어떻게 이기는 선거를 하겠다는 것인가”라고 비판했다. 이어 “제명 결정을 재고하라”고 촉구했다.
국민의힘 내부 노선 투쟁도 본격화될 전망이다. 한 전 대표는 이날 국회 기자회견에서 제명 결정을 ‘또 다른 계엄’으로 규정하며 “이번 계엄도 반드시 막겠다”고 밝혔다. 한 전 대표 측은 “국민의힘에 남아 당 노선을 두고 다투겠다는 의사를 밝힌 것”이라고 전했다. 당내에는 그러나 징계 수위가 과도하다는 공감과 함께 한 전 대표가 정치적으로 풀 문제를 오랜 기간 방치하면서 소모적 분란을 키운 대가라는 인식도 상당하다.
한 전 대표의 내부 노선 투쟁에 동참할 우군도 마땅치 않은 상황이다. 한 전 대표가 법적 조치 불사를 예고한 것에 실망감을 표하는 의원이 상당하고, 친한파 의원은 당내 소수에 그친다. 중도보수 가치를 지향한다는 점이 같은 개혁신당은 연대에 선을 그었다. 개혁신당 관계자는 “윤 전 대통령과 갈등했던 이준석 대표가 ‘윤석열정부 황태자’였던 한 전 대표와 연대할 이유가 없다”고 말했다.
이형민 정우진 이강민 기자 gilels@kmib.co.kr
