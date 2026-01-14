차남 편입 청탁·아내 사건 수사 무마… 金 관련 의혹만 12개
전 보좌관 진술서에 구체적 정황 김병기 “의혹 대부분 사실무근”
경찰이 14일 압수수색한 김병기(사진) 더불어민주당 의원은 공천헌금 수수 의혹 외에 차남 숭실대 편입 청탁, 서울 동작경찰서 수사 방해, 배우자의 동작구의회 업무추진비 사적 유용 등의 의혹도 받고 있다. 경찰이 수사 중인 것만 12가지다.
김 의원 관련 주요 의혹은 지난해 11월 동작경찰서에 제출된 전직 보좌관 A씨의 진술서에 구체적인 정황이 담겨 있다. A씨는 진술서에서 차남의 숭실대 편입 관련 의혹을 거론하면서 김 의원이 비서관들과 함께 2021년 말쯤 숭실대 총장을 만났다고 주장했다. 당시 김 의원 측은 차남의 국내 대학 편입을 알아보던 중 숭실대 계약학과의 편입 조건이 취업이라는 점을 알게 됐다고 한다. 이에 김 의원이 한 중소기업에 연락해 차남의 취업을 부탁했다는 것이다.
김 의원 차남의 지난해 1월 가상자산 거래소 빗썸 취업 과정에 청탁이 있었다는 의혹도 제기됐다. 그 과정에서 김 의원은 보좌진에게 경쟁사인 두나무를 공격하는 국회 질의를 준비하라고 지시했다고 A씨는 주장했다.
배우자 이씨가 2022년 7~8월 동작구의회 조모 부의장의 업무추진비 법인카드를 개인적으로 사용했다는 의혹, 김 의원 측이 2024년 동작서가 수사 중이던 이씨의 업무추진비 유용 사건을 무마했다는 의혹도 수사 대상이다. 김 의원이 경찰 출신 국민의힘 의원에게 당시 동작서장과 통화를 해 달라고 부탁했고, ‘무리하게 수사하지 말라’는 뜻이 전달됐다는 의혹이다. 이씨 사건은 2024년 4월 경찰이 내사에 착수했지만 같은 해 8월 무혐의로 종결됐다. 경찰은 전날 당시 동작서 수사과장을 참고인으로 조사했고, 15일에는 관련 의혹을 수사했던 동작서 수사팀장을 피의자 신분으로 조사할 것으로 전해졌다.
이외 김 의원 가족의 지역구 병원 진료 특혜, 김 의원과 쿠팡 전 대표의 호텔 오찬, 대한항공 의전 특혜, 국정원 직원 장남의 외교첩보 누설, 강선우 무소속 의원의 공천헌금 수수 묵인 의혹 등도 수사 대상이다. 다만 김 의원 측은 전직 보좌진이 제기한 의혹은 대부분 사실무근이라는 입장이다.
차민주 조민아 기자
