베네수보다 아픈 ‘이란 리스크’에도 中 개입 피할 것
“성명 발표 이상 개입 가능성 희박”
이란 정권이 붕괴하면 중국은 베네수엘라에서보다 더 큰 손실을 볼 것으로 예상되지만 직접 개입은 피할 것이라는 분석이 나왔다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 14일 전문가들을 인용해 중국의 대중동 정책 핵심 국가인 이란이 대규모 반정부 시위로 위기에 처한 가운데 중국이 개입을 주저하고 있다고 보도했다.
이란 하메네이 정권이 붕괴하면 서방 제재 대상인 이란산 원유 대부분을 헐값에 수입하는 중국은 에너지 비용 상승에 직면한다. 중동에서 전략적 고립, 미국과의 갈등 고조도 예상된다.
싱가포르국립대 중동연구소의 장루프 사만 선임연구원은 “이란은 중국에 베네수엘라보다 더 가까운 파트너”라며 “이란 정권 붕괴로 잃을 것이 더 많지만 중국과 이란은 공식 동맹이 아니기 때문에 외교적 성명 발표 이상으로 개입할 가능성은 희박하다”고 분석했다.
원사오뱌오 상하이외국어대 중동연구소 연구원은 “이란 사태가 중동 평화와 번영에 심각한 영향을 끼쳐 역내 무역과 투자를 위태롭게 하겠지만 중국은 개입하지 않을 것”이라고 전망했다. 중국 서북대 중동연구소 옌웨이 부소장도 “이란의 전략적 중요성에도 중국 당국은 오랜 외교적 전통인 불개입 정책을 유지할 것”이라고 봤다.
군사 전문가인 상하이정법대 니러슝 교수는 “이란으로 인한 중국의 직접적 안보 우려는 없다”면서 “중국은 군사 개입을 피하면서 대화와 화해를 촉구할 것”이라고 전망했다.
중국 외교부는 지난 12일 “이란 정부와 인민이 현재의 어려움을 극복하고 국가 안정을 유지할 수 있기를 희망한다”면서 외국 세력의 내정 간섭과 무력 개입에 반대한다는 입장을 밝혔다.
