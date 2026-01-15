警, 김병기 자택 등 압수수색… 뒤늦은 강제수사 물증 확보 관건

각종 의혹 중 공천 헌금부터 정조준

동작구의회 부의장 자택 등도 압색

전 보좌관 진술 비밀금고 발견 못해

경찰이 14일 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 더불어민주당 의원의 서울 동작구 사무실 압수수색을 마친 뒤 압수품 상자를 들고 나오고 있다. 연합뉴스

경찰이 각종 비위 의혹을 받는 김병기 더불어민주당 의원에 대해 전방위 강제수사에 착수했다. 경찰은 영장에 정치자금법 위반 혐의를 적시하고 공천헌금 수수 의혹부터 정조준하고 있다. 다만 사건 발생 후 시간이 많이 흐른 만큼 유의미한 물증 확보가 관건이 될 전망이다.



14일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 서울 동작구 김 의원 자택과 지역구 사무실, 국회 의원회관 사무실, 김 의원 차남 아파트, 이모 동작구의회 부의장 자택 등 6곳을 압수수색했다. 압수수색영장에는 김 의원과 배우자 이모씨, 이 부의장 등 3명이 피의자로 적시됐다.



김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원 2명으로부터 각각 1000만원, 2000만원의 현금을 받았다가 3~5개월 뒤 돌려준 혐의를 받는다. 당시 이 부의장은 금품 전달에 관여한 것으로 알려졌다. 경찰은 김 의원과 배우자 이씨, 이 부의장, 전 동작구의원 2명 등 5명에 대해 출국금지 조치를 내렸다.



경찰은 강제수사를 더 늦출 수 없다는 판단 속에 여러 의혹 중에서도 공천헌금 수수 의혹을 정조준했다. 김 의원은 현재 공천헌금 의혹과 관련해 뇌물죄, 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발됐지만 영장에는 정치자금법 위반 혐의만 적시됐다. 압수수색영장을 최대한 빠르게 받기 위해 법원을 설득할 수 있는 명확한 혐의를 제시해야 한다는 판단이 경찰 내부에 있던 것으로 파악됐다.





이미 공천헌금 의혹은 지난해 11월 서울 동작경찰서에 제출된 전직 구의원들의 탄원서와 김 의원의 전직 보좌관 A씨의 진술서에 구체적인 정황이 담겨 있다. 돈을 건넨 혐의를 받는 전직 구의원들은 최근 조사에서도 탄원서 내용을 사실상 인정하는 진술을 한 것으로 알려졌다.



강제수사의 첫발을 뗀 만큼 다른 비위 의혹에 대한 수사도 본격화한다는 방침이다. 경찰은 이날 김 의원 의혹을 최초로 제기한 A씨 등 전 보좌진 2명을 지난 5일에 이어 두 번째로 불러 조사했다. A씨는 출석에 앞서 취재진에게 “(김 의원의) 범죄 혐의 대부분이 사실이기 때문에 충분히 입증될 수 있도록 잘 설명하고 오겠다”고 말했다.



다만 핵심 증거 확보가 관건이 될 전망이다. 의혹 제기 이후 상당한 시간이 흐른 탓이다. 경찰은 A씨 등으로부터 비밀금고에 대한 진술을 확보한 뒤 이날 비밀금고가 있을 것으로 추정되는 김 의원 차남 자택을 압수수색했지만 비밀금고로 보이는 압수물은 발견되지 않았다. 경찰은 현재 다른 장소를 확인 중이다.



앞서 강선우 무소속 의원의 공천헌금 1억원 수수 의혹과 관련해서도 경찰은 돈을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원의 주거지, 사무실 등에 대한 압수수색에 나섰지만 김 시의원이 사용했던 PC들에선 한참 전에 포맷된 흔적이 발견됐다. 서초동의 한 변호사는 “이번 수사에서 의혹을 얼마나 규명할 수 있을지가 경찰 수사 역량의 시험대가 될 것”이라고 말했다.



임송수 조민아 기자 songsta@kmib.co.kr



