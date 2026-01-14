“곧 사라질 얼간이”… 트럼프, 역풍에도 파월 사퇴 압박
소환장 발부 하루 전 검사들 질책
다이먼 “역효과로 금리 인상 초래”
도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 향해 “곧 그 자리에서 물러나기를 바란다”고 말했다. 파월 의장에 대한 법무부 수사에 거센 역풍이 불고 있지만 파월에 대한 공격을 이어간 것이다. 파월 의장에 대한 소환장 발부 하루 전 트럼프 대통령이 연방 검사들을 불러 공개 질책했다는 보도도 나왔다.
트럼프 대통령은 이날 디트로이트 포드 자동차 공장을 방문한 자리에서 “그(파월)는 자신이 무엇을 하는지 모르거나 아니면 그것보다 더 나쁘다”며 이같이 말했다. 트럼프는 이어진 디트로이트경제클럽(DEC) 연설에서도 “그 얼간이(jerk)는 곧 사라질 것”이라고 말했다.
트럼프는 파월 의장에 대한 수사의 도화선이 된 연준 청사 리모델링에 대해선 “역사상 가장 비싼 건설 공사”라며 “나는 그 일을 2500만 달러로도 할 수 있었을 텐데 그들은 수십억 달러를 쓰고 있다”고 말했다.
트럼프의 최측근으로 파월에 대한 수사를 주도한 제닌 피로 워싱턴DC 연방검사장도 수사를 옹호했다. 그는 이날 엑스에 올린 글에서 “연방검찰은 비용 초과와 연준 의장의 의회 증언을 논의하기 위해 여러 차례 연준에 접촉했지만 무시당해 법적 절차가 필요했다. 이는 위협이 아니다”며 “기소라는 단어도 파월 의장 입에서 나왔을 뿐 누구도 언급하지 않았다”고 주장했다.
이 같은 상황에서 파월 의장에 대한 소환장 발부 하루 전 트럼프가 연방 검사들을 불러 “나약하다”고 질책했다는 보도가 나와 수사를 압박한 것 아니냐는 해석이 나온다. 월스트리트저널은 이날 트럼프가 지난 8일 수십 명의 연방 검사들을 백악관으로 불러 이들이 비효율적이라고 비판했다고 전했다. 그러면서 “해당 발언은 파월 의장에 대한 대배심 소환장을 발부하기 하루 전이었다”며 피로 검사장도 있었다고 덧붙였다. 트럼프는 파월 의장에 대한 수사가 보도된 후 “나는 모른다”고 선을 그어왔다.
미국 내 역풍뿐 아니라 해외에서도 비판 목소리가 이어지고 있다. 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 이날 지난해 4분기 실적 발표 후 언론에 “우리가 아는 모두가 중앙은행의 독립성이 중요하다고 믿는다”며 “이번 일은 아마도 좋지 않은 생각”이라고 말했다. “오히려 금리 인상을 초래하는 역효과를 낳을 것”이라고도 했다. 이창용 한국은행 총재와 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 등 세계 주요 10개국 중앙은행장들도 ECB 홈페이지에 올린 공동 성명에서 “파월 연준 의장에 전적인 연대의 뜻을 표한다”고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원
