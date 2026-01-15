서울대에 1000억 냈는데… ‘기부할 자격’ 논란된 까닭

“부당노동행위 반복… 위선의 가면”

좋은책신사고 대표에 노조 반발

관악중앙몸짓패 골패, 비정규직 없는 서울대 만들기 공동행동, 좋은책신사고 정상화를 위한 공동대책위원회 관계자들이 13일 좋은책신사고 홍범준 대표의 서울대 1000억 기부 행사가 열리는 서울대학교 미술관 앞에서 홍사장의 부당해고, 노조탄압, 직장내 괴롭힘 등을 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

부당노동행위를 한 기업 대표의 거액 기부는 부적절한 일일까. 지난 13일 서울대에 1000억원을 기부한 홍범준 좋은책신사고 대표의 행위를 두고 갑론을박이 벌어지고 있다. 홍 대표는 “노벨상 인재 양성 목적”이라고 밝혔지만 좋은책신사고 노조는 “그 돈은 노동자들의 피와 땀”이라고 주장한다. 기업의 사회적·윤리적 책임이 점점 중요해지는 시점에서 이번 논란은 기부자의 자격에 관한 질문을 던지고 있다.



홍 대표는 1000억원을 기부하면서 “자연과학 분야 연구자와 학생들이 보다 안정적인 환경에서 연구와 학업에 전념하는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다. 필즈상·노벨상 인재 양성을 위한 목적이라는 것이다. 온라인에서는 “1000억원 대단하다” “훌륭하다”는 긍정적 평가가 적지 않다.



하지만 좋은책신사고 직원들은 홍 대표의 기부에 강하게 반발했다. 언론노조 좋은책신사고지부는 13일 서울대에서 기자회견을 열고 “1000억원은 홍 대표 개인의 선행이 아니다”며 “1000억원의 기부는 그 죄를 씻기 위한 속죄금이 돼야지 위선의 가면이 되어선 안 된다”고 주장했다. 노조에 따르면 회사 측은 교섭거부 등 수차례 부당노동행위를 반복했다. 지난 12일에도 장기근속상 배제, 인사평가 등의 이유로 부당노동행위가 인정됐다. 이와 별도로 직장 내 괴롭힘은 10건 이상 인용됐고 교섭거부, 상여 미지급과 관련해선 기소 의견으로 서울남부지검에 송치된 상황이다.



전문가들은 기부 자체를 문제삼을 순 없지만 기업의 법적·윤리적 쟁점에 대한 사회적 판단이 중요해지고 있는 점을 고려해야 한다고 설명한다. 이병훈 중앙대 사회학과 명예교수는 14일 “높아진 시민의식을 고려하면 오히려 이 같은 행동은 더 부정적으로 작용할 가능성이 있다”고 말했다. 기부 과정에서 일정 수준의 검증이 필요하다는 의견도 나온다. 구정우 성균관대 사회학과 교수는 “눈에 띄게 문제가 되는 상황이라면 기부를 받는 쪽에서 어떻게 대처할지 확인받고 기부를 받는 등의 방식이 바람직하다”고 말했다.



