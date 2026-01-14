“한·일 신뢰 취약, 협력 제한적”… 中언론 ‘견제구’
중국 관영매체가 일본 나라에서 13일 열린 한·일 정상회담이 우호적인 분위기에서 진행됐지만 양국 협력은 제한적일 것이라며 견제구를 날렸다.
관영 글로벌타임스는 이날 전문가 견해를 인용해 이재명 대통령과 다카이치 사나에 총리가 정상회담에서 한·일과 한·미·일 협력의 중요성을 강조했지만 온도차가 뚜렷했다고 지적했다.
다카이치 총리는 한·일 관계를 더 높은 단계로 발전시키기 바란다고 강조한 반면 이 대통령은 부정적 요인을 적절히 관리해 최소화해야 한다고 밝힌 점에서 차이가 드러났다는 것이다.
중국국제문제연구원 아시아태평양연구소의 샹하오위 연구원은 “일본 우파 정부가 한·일 안보 협력을 강화하고 한국을 한·미·일 진영대결 틀에 끌어들여 지정학적·전략적 돌파를 이루려 한다”고 말했다. 반면 이 대통령이 ‘관리’를 강조한 것은 “방어적·실용적 전략”이라고 평가했다.
그는 “한·일 관계는 기반이 취약하고 상호 신뢰가 깊지 않다”며 “한국이 한·일 협력 때문에 대중국 관계에서의 유연성을 희생하거나 영토·역사 문제에서 양보하지 않을 것이기에 양국 협력은 제한적”이라고 평가했다. 이어 “이 대통령이 일본보다 중국을 먼저 방문한 것은 전략적 상징성이 있다”며 “한·중 간 전략적 상호신뢰 복구를 우선한다는 의미”라고 해석했다.
헤이룽장성 사회과학원 동북아연구소의 다즈강 연구원은 “양국 정상 간 발언의 차이는 한·일 관계의 현실적 기반에 대한 인식차에서 나온 것”이라고 봤다. 일본은 역사 문제에서 부담을 축소하고 전략적·경제적 협력에 집중하려 하지만 한국은 역사·영토 등 구조적 모순에 따른 관계 악화 방지를 우선한다는 것이다. 글로벌타임스는 다카이치 총리가 이 대통령을 영접하면서 90도로 인사하는 장면을 올리고 ‘진정성이 의심되는 아부’라고 비꼬았다. 매체는 ‘한국에 아쉽고 바라는 게 있을 때 취하는 자세와 표정이다’ ‘아부 제일 잘하는 애들이 뒤통수 제일 빨리 친다’ ‘저 웃음에 속지 말자’ 등 한국 네티즌의 댓글들을 올리고 진정성이 의심받고 있다고 전했다.
