한때 소울메이트 張·韓, 찬탄·반탄 돌아선 후 결국 파국

韓 비대위원장 등판 때부터 호흡

‘원조 친한계’서 정적으로 갈라서

연합뉴스

동지에서 정적으로. 파국으로 끝난 장동혁 대표와 한동훈 전 대표 사이를 지켜본 한 국민의힘 의원의 말이다. 한 전 대표에 대한 14일 제명 징계는 한때 ‘소울메이트’로 일컬어졌던 두 사람을 극단으로 갈라놓았다.



장 대표는 원조 친한계 인사였다. 두 사람은 22대 총선 전 한 전 대표가 비대위원장으로 등판할 때 사무총장으로 처음 호흡을 맞췄다. 장 대표는 당초 용산의 의중으로 여겨졌던 ‘한동훈 비대위’를 반대했지만, 한 전 대표는 “당신이 제일 정상”이라며 오히려 전폭적 신뢰를 보낸 것으로 알려졌다. ‘0.5선’이던 장 대표를 사무총장에 기용하는 파격 인사도 단행했다.



총선 참패 이후 치러진 2024년 7·23 전당대회에서 둘은 다시 당대표와 수석최고위원으로 나란히 당선됐다. 친한계 내에서는 불출마 건의도 많았지만 장 대표가 직접 한 전 대표의 출마를 설득했다고 한다. 한 전 대표 역시 장 대표에게 최고위원 출마를 권유한 것으로 알려졌다. 이후 장 대표는 한동훈 지도부의 2인자이자 친한계 좌장으로 자리매김했다.



균열은 한 전 대표가 채상병·김건희 특검법, 의정갈등 문제로 윤석열 전 대통령과의 관계가 급격히 틀어질 무렵 서서히 시작됐다. 한 의원은 “한 전 대표가 2기 체제에서 참모 그룹을 넓히면서 주요 의사결정에서 수석최고위원이던 장 대표가 패싱되는 경우가 더러 있었다”고 말했다.



결정적 계기는 탄핵 국면이었다. 한 전 대표는 윤 전 대통령 탄핵소추안 가결이 불가피하다는 쪽에, 장 대표는 저지해야 한다는 쪽에 섰다. 2차 탄핵소추안이 가결됐던 2024년 12월 14일 장 대표는 최고위원에서 사퇴하면서 한동훈 지도부 붕괴를 주도했다.



이후 한 전 대표는 당내 찬탄(탄핵 찬성) 세력을 상징하게 됐다. 반면 장 대표는 한남동 관저 집회에까지 참석하며 반탄(탄핵 반대) 세력의 대표주자로 부상했다. 장 대표가 당선된 지난해 8·22 전대에선 한 전 대표는 장 대표를 ‘최악’이라고 언급했다. 장 대표는 한 전 대표 대신 전한길씨를 공천하겠다고 나섰다.



정우진 기자 uzi@kmib.co.kr



