생산능력·포트폴리오·글로벌 거점… ‘3대 축’ 확장 전략 본격화

삼성바이오로직스 기업 발표 진행

25개 기업만 설 수 있는 핵심 무대

AI 제조 디지털 전환도 핵심 전략

존 림 삼성바이오로직스 대표가 13일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 발표하고 있다. 삼성바이오로직스는 인공지능 기반 제조 혁신과 전략적 인수·합병 등을 통해 성장을 이어갈 방침이다. 삼성바이오로직스 제공

삼성바이오로직스가 글로벌 톱티어 위탁개발생산(CDMO) 기업으로서의 입지를 공고히 하기 위해 생산능력·포트폴리오·글로벌 거점이라는 ‘3대 축’ 확장 전략을 본격화한다. 지난해 인적분할을 통해 순수 CDMO로 거듭난 삼성바이오로직스는 인공지능(AI) 기반 제조 혁신과 전략적 인수·합병(M&A) 등을 통해 성장을 이어갈 방침이다.



존 림 삼성바이오로직스 대표는 13일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 “지난해 삼성바이오로직스는 인적분할 완수와 5공장 가동, 오가노이드 론칭 등의 성과를 거뒀다”며 “송도 제3바이오캠퍼스 부지와 미국 록빌 공장을 기반으로 올해도 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.



삼성바이오로직스는 행사 이틀차인 이날 메인 행사장인 그랜드볼룸에서 기업 발표를 진행했다. 500여개 참가 기업 가운데 25곳만 설 수 있는 핵심 무대다. 발표 제목은 ‘엑설런스’(ExellenS)다. 최적화된 생산체계를 통해 전 세계 어디서나 일관된 공정과 품질을 보장하겠다는 전략을 전면에 내세웠다.



존 림 대표는 지난해 주요 성과로 가장 먼저 인적분할을 꼽았다. 삼성바이오로직스는 지난해 11월 바이오시밀러 자회사 삼성바이오에피스와 분리하는 인적분할을 완료했다. 존 림 대표는 “사업적 리스크를 해소하고 본연의 CDMO 사업에 집중함으로써 수주 경쟁력을 한층 더 강화하는 발판을 마련했다”고 평가했다. 미국 내 첫 생산 거점 확보도 큰 성과였다. 삼성바이오로직스는 지난달 미국 메릴랜드주 록빌 바이오의약품 생산시설 인수를 발표했다. 한·미를 아우르는 제조 체계를 구축해 글로벌 불확실성에 대응하겠다는 전략으로 풀이된다.



생산 능력도 확대하고 있다. 지난해 4월 생산능력 18만ℓ 규모의 5공장을 본격 가동했다. 여기에 최근 증설한 2공장 바이오리액터와 미국 록빌 공장까지 합산하면 총 생산능력은 84만5000ℓ까지 확대된다. 제2바이오캠퍼스 6공장 착공도 연내 결정될 전망이다.



AI 기반 제조 혁신을 위한 디지털 전환(DX)도 핵심 전략이다. 전날 열린 기자간담회에서 존 림 대표는 CES 2026 방문을 언급하며 “경쟁력을 높이고 비용 절감을 위해 AI 제조를 추진하고 있다. 전자배치기록(EBR) 고도화, 로보틱스 도입 등을 통해 지능형 제조 환경을 구축할 것”이라고 말했다. 제3바이오캠퍼스 부지에는 2034년까지 약 7조원을 투자해 다중 모달리티 동시 운영체계를 구축하고 AI·자동화 등 디지털 기술을 적극 활용할 방침이다.



인수·합병(M&A)에 대해서도 가능성을 열어뒀다. 존 림 대표는 “포트폴리오와 지리적 측면에서 더 많은 M&A를 했으면 좋겠다”며 “최근 GLP-1 비만치료제 분야가 주목을 받고 있는데 산업 생산 역량을 갖춘 회사가 많지 않고 가격도 높은 편이라 신중히 보고 있다”고 말했다.



시장 성장세도 뒷받침되고 있다. 시장조사기관 이벨류에이트파마에 따르면 바이오의약품 시장 규모는 지난해 5650억 달러에서 2030년 9210억 달러 규모로 성장할 전망이다. 삼성바이오로직스의 최근 4년간(2021~2024) 매출과 영업이익은 연평균 30% 이상 성장했다. 지난해 매출도 25~30% 성장이 예상된다. 존 림 대표는 “핵심 가치인 ‘4E(Excellence, 고객 만족·품질경쟁력·운영 효율성·임직원 역량)’와 실행 전략인 ‘3S(표준화·단순화·확장성)’를 통해 초격차 경쟁력을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.



샌프란시스코=신주은 기자 june@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성바이오로직스가 글로벌 톱티어 위탁개발생산(CDMO) 기업으로서의 입지를 공고히 하기 위해 생산능력·포트폴리오·글로벌 거점이라는 ‘3대 축’ 확장 전략을 본격화한다. 지난해 인적분할을 통해 순수 CDMO로 거듭난 삼성바이오로직스는 인공지능(AI) 기반 제조 혁신과 전략적 인수·합병(M&A) 등을 통해 성장을 이어갈 방침이다.존 림 삼성바이오로직스 대표는 13일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 “지난해 삼성바이오로직스는 인적분할 완수와 5공장 가동, 오가노이드 론칭 등의 성과를 거뒀다”며 “송도 제3바이오캠퍼스 부지와 미국 록빌 공장을 기반으로 올해도 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.삼성바이오로직스는 행사 이틀차인 이날 메인 행사장인 그랜드볼룸에서 기업 발표를 진행했다. 500여개 참가 기업 가운데 25곳만 설 수 있는 핵심 무대다. 발표 제목은 ‘엑설런스’(ExellenS)다. 최적화된 생산체계를 통해 전 세계 어디서나 일관된 공정과 품질을 보장하겠다는 전략을 전면에 내세웠다.존 림 대표는 지난해 주요 성과로 가장 먼저 인적분할을 꼽았다. 삼성바이오로직스는 지난해 11월 바이오시밀러 자회사 삼성바이오에피스와 분리하는 인적분할을 완료했다. 존 림 대표는 “사업적 리스크를 해소하고 본연의 CDMO 사업에 집중함으로써 수주 경쟁력을 한층 더 강화하는 발판을 마련했다”고 평가했다. 미국 내 첫 생산 거점 확보도 큰 성과였다. 삼성바이오로직스는 지난달 미국 메릴랜드주 록빌 바이오의약품 생산시설 인수를 발표했다. 한·미를 아우르는 제조 체계를 구축해 글로벌 불확실성에 대응하겠다는 전략으로 풀이된다.생산 능력도 확대하고 있다. 지난해 4월 생산능력 18만ℓ 규모의 5공장을 본격 가동했다. 여기에 최근 증설한 2공장 바이오리액터와 미국 록빌 공장까지 합산하면 총 생산능력은 84만5000ℓ까지 확대된다. 제2바이오캠퍼스 6공장 착공도 연내 결정될 전망이다.AI 기반 제조 혁신을 위한 디지털 전환(DX)도 핵심 전략이다. 전날 열린 기자간담회에서 존 림 대표는 CES 2026 방문을 언급하며 “경쟁력을 높이고 비용 절감을 위해 AI 제조를 추진하고 있다. 전자배치기록(EBR) 고도화, 로보틱스 도입 등을 통해 지능형 제조 환경을 구축할 것”이라고 말했다. 제3바이오캠퍼스 부지에는 2034년까지 약 7조원을 투자해 다중 모달리티 동시 운영체계를 구축하고 AI·자동화 등 디지털 기술을 적극 활용할 방침이다.인수·합병(M&A)에 대해서도 가능성을 열어뒀다. 존 림 대표는 “포트폴리오와 지리적 측면에서 더 많은 M&A를 했으면 좋겠다”며 “최근 GLP-1 비만치료제 분야가 주목을 받고 있는데 산업 생산 역량을 갖춘 회사가 많지 않고 가격도 높은 편이라 신중히 보고 있다”고 말했다.시장 성장세도 뒷받침되고 있다. 시장조사기관 이벨류에이트파마에 따르면 바이오의약품 시장 규모는 지난해 5650억 달러에서 2030년 9210억 달러 규모로 성장할 전망이다. 삼성바이오로직스의 최근 4년간(2021~2024) 매출과 영업이익은 연평균 30% 이상 성장했다. 지난해 매출도 25~30% 성장이 예상된다. 존 림 대표는 “핵심 가치인 ‘4E(Excellence, 고객 만족·품질경쟁력·운영 효율성·임직원 역량)’와 실행 전략인 ‘3S(표준화·단순화·확장성)’를 통해 초격차 경쟁력을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.샌프란시스코=신주은 기자 june@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지