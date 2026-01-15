‘셀프 연임’ 결국 칼 빼든 금감원… 금융지주 8곳 특별점검
李대통령 “부패한 이너서클” 비판
횡령 사고·측근 인사 논란 이어져
이사회 등 지배구조 실태 점검키로
금융감독원이 은행계 금융지주 8곳에 대한 특별 점검에 나선다. 이재명 대통령이 지난해 12월 금융위원회 업무보고에서 은행권의 ‘셀프 연임’ 관행에 대해 “부패한 이너 서클”이라고 강도 높은 비판을 한 데 따른 금융 당국 차원의 후속 조치다.
14일 금융권에 따르면 금감원의 특별 점검 대상은 5대 금융지주로 꼽히는 KB·신한·하나·우리·NH농협과 3대 지방 지주인 BNK·DGB·JB다. 금감원은 은행권의 지배구조를 선진화하겠다며 2023년 12월 가이드라인 형태의 모범 관행을 마련해 이듬해부터 행정 지도에 나섰다. 그러나 의사 결정 과정에서 가이드라인이 충분히 작동되지 않는 문제가 발생했다. 금융지주들이 이를 형식적으로만 이행하거나 운영 단계에서 편법으로 우회하는 등 꼼수를 부렸다는 지적이 제기됐다.
일부 금융지주 회장이 이사회를 자기 사람들로 채운 뒤 참호를 구축해 연임하는 것이 대표 사례다. 예를 들어 빈대인 BNK금융 회장의 경우 그가 회장직에 오른 첫해인 2023년 BNK경남은행에서 3000억원이 넘는 횡령 사고가 터져 연임하기 어렵지 않겠냐는 관측이 나왔지만 지난해 12월 자리를 지키는 데 성공했다.
이후 빈 회장을 연임 대상자로 선정한 임원후보추천위원회(임추위) 소속 사외이사 8명 전원이 그가 임명한 인사라는 사실이 알려지며 은행권에서 논란이 일었다. BNK금융은 외부 후보가 지원하기 어렵게 서류 접수 기간을 영업일 기준 5일로 짧게 정하기도 한 것으로 전해졌다.
김기홍 JB금융 회장도 윤석열정부 때인 2024년 3연임에 성공했는데, 임추위 소속 사외이사 7명 전원이 그에 의해 영입됐다. JB금융은 한술 더 떠 ‘회장 재임 중 만 70세를 넘기면 연임할 수 없다’는 내규를 김 회장에게 유리하게 바꿨다는 의혹도 받는다. 현재 3차례 연임 중인 은행계 금융지주 최고경영자(CEO)는 김 회장이 유일하다.
JB금융은 올해 초 부회장에 올랐던 백종일 전 JB전북은행장이 취임 9일 만에 돌연 사임해 이목을 끌고 있다. 은행권에서는 금융 당국이 지배구조 사정 수위를 높이는 데 대한 부담을 느낀 백 전 부회장이 스스로 옷을 벗은 것 아니냐는 관전평이 나온다.
지난해 12월 연임에 성공한 진옥동 신한금융 회장과 임종룡 우리금융 회장, 같은 해 3월 연임이 확정된 함영주 하나금융 회장의 경우에도 그 과정에 문제가 없었는지가 금감원의 특별 점검 대상이 될 전망이다.
이 밖에도 금감원은 이사회 관리 지표상 ‘전문성’ 항목을 자의적으로 해석한 한 은행과 사외이사를 평가할 때 외부 기관을 선임하지 않고 단순히 설문만 진행한 다른 금융지주 사례를 앞서 현장 점검 과정에서 밝혀낸 바 있다.
금감원은 특별 점검 과정에서 금융지주가 정한 이사회 조직이나 내규 등 외부 형태는 물론 가이드라인이 건전하게 작동하는지, 가이드라인의 취지를 약화하는 관행은 없는지 등을 중점적으로 점검할 예정이다. 금감원은 “점검 결과를 토대로 우수 사례와 개선 필요 사항을 발굴해 향후 추진할 지배구조 선진화 태스크포스(TF) 논의에 반영할 것”이라면서 “결과를 은행권과도 공유해 자율 개선을 유도하겠다”고 밝혔다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
