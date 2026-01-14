그린란드 총리 “미국 일부 되느니 덴마크에 남겠다”
옌스프레데리크 닐센 그린란드 총리가 J D 밴스 미국 부통령 주재 미국·덴마크·그린란드 3자회담을 하루 앞둔 13일(현지시간) 덴마크 코펜하겐에서 기자회견을 열고 “미국의 일부가 되느니 덴마크에 남는 편을 택하겠다”는 뜻을 밝혔다.
BBC에 따르면 닐센 총리는 이날 “우리는 지정학적 위기에 직면해 있다. 지금 당장 미국과 덴마크 중 선택해야 한다면 우리는 덴마크를 선택할 것”이라며 이같이 말했다. 공동으로 회견에 나선 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 “가장 가까운 동맹국으로부터의 용납할 수 없는 압박”을 규탄하며 “가장 어려운 부분이 우리 앞에 남아 있다는 징후가 많다”고 했다. 이어 “우리의 메시지는 분명하다. 그린란드는 파는 것이 아니다”고 강조했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 집권 1기인 2019년 그린란드 매입 의사를 일방적으로 밝힌 데 이어 올 들어 그린란드가 미국 안보에 꼭 필요하다며 군사 행동 가능성까지 거론했다. 그는 지난 9일 “어떠한 방식이든 우리는 그린란드를 차지할 것”이라고 전했다. 트럼프는 이날 닐센 총리 발언에 대해 “그의 의견에 동의하지 않는다”며 “그에 대해 아무것도 모르지만, 그건 그에게 큰 문제가 될 것”이라고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
