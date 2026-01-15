BTS, 4월 고양서 새 월드투어 포문 연다
34개 도시 79회… K팝 사상 최다
스타디움 공연장 360도 무대 연출
그룹 방탄소년단(BTS·사진)이 오는 4월 고양종합운동장에서 새로운 월드투어의 포문을 연다.
소속사 빅히트뮤직은 14일 팬 플랫폼을 통해 월드투어 일정과 공식 포스터를 공개했다. BTS는 4월 9일과 11~12일 고양 공연을 시작으로 본격적인 투어에 돌입한다.
BTS가 대규모 월드투어 콘서트를 여는 것은 2022년 미국 라스베이거스에서 ‘퍼미션 투 댄스 온 스테이지’를 마친 이후 약 4년 만이다. 이번 투어는 전 세계 34개 도시에서 총 79회에 걸쳐 진행된다. 이는 K팝 아티스트 단일 투어 기준으로 역대 최다 공연 횟수다. 여기에 일본과 중동 지역 일정도 추가될 예정이다.
6월 12~13일에는 부산 공연이 예정돼 있다. 13일은 BTS의 데뷔일로, 부산 출신 멤버 지민과 정국에게 특히 의미 있는 무대가 될 것으로 보인다.
북미 투어는 4월 25~26일 플로리다주 탬파에서 시작되며 12개 도시에서 총 28회 진행된다. BTS는 스탠퍼드 스타디움에서 세계적인 밴드 콜드플레이에 이어 두 번째로 단독 공연을 열 예정이다.
유럽에서는 런던과 파리 등 5개 도시, 남미에서도 상파울루와 부에노스아이레스를 포함한 5개 도시에서 공연을 펼친다. 이번 투어에선 스타디움급 공연장에 360도 무대를 적용해 관객 몰입도를 한층 끌어올릴 계획이다.
외신들은 BTS가 이번 컴백 투어에서 공연 수익에 굿즈, 음원, 라이선스 매출을 합쳐 총 10억 달러(1조4760억원)가 넘는 수익을 거둘 것으로 전망했다.
BTS는 투어에 앞서 3월 20일 총 14곡이 수록된 정규 5집을 발표한다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
