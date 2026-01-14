검찰 직원, 국고 세입금 37억 횡령 후 잠적
과·오납 반환 허위 신청해 빼돌려
검찰 직원이 국고로 귀속되는 세입금 약 37억원을 횡령한 뒤 잠적한 것으로 파악됐다.
14일 국민일보 취재를 종합하면 대전지검 서산지청 소속 김모 행정관은 허위로 과오납 세입금 반환을 신청하는 방식으로 2년간 37억원가량을 자신과 지인 명의 계좌로 빼돌렸다.
통상 검찰은 벌금 등 세입금이 납부되면 이를 한국은행에 귀속시킨다. 이때 과오납된 부분에 대한 반환 신청이 들어오면 한은에서 해당 금액을 받아 납부자에게 돌려준다.
김 행정관은 이 시스템을 악용해 허위로 과오납을 신청한 뒤 반환받은 세입금을 빼돌려 온 것으로 알려졌다. 특히 1000만원 이상 고액 과오납을 신청할 땐 상부에 보고되기 때문에 그보다 적은 500만~900만원을 주로 신청했다고 한다.
사건이 발생한 서산지청은 지난 5일 업무보고에서 이 같은 사실을 인지한 것으로 전해졌다. 당시 업무보고에서 ‘세입·세출 금액이 맞지 않는다. 이상하다’는 말이 나왔다고 한다.
검찰은 뒤늦게 사태 파악에 나섰지만 김 행정관의 행방이 묘연한 상황이다. 그는 이날 무단결근한 것으로 확인됐다. 검찰은 김 행정관이 해외로 도피했을 가능성을 열어두고 소재를 파악하고 있다. 그가 베트남으로 출국했다는 말도 나온다.
박재현 구자창 기자
