트럼프, 이란과 대화 대신 ‘체제 전복’ 카드 꺼내나

영국 런던 국회의사당 앞에서 13일(현지시간) 이란 반정부 시위를 지지하는 한 여성이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 개입을 요구하는 대형 팻말과 1979년 이슬람혁명 이후 미국에 망명 중인 레자 팔레비 전 왕세자의 초상화를 들고 1인 시위를 하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근이자 중동 특사인 스티브 위트코프가 이란의 전 왕세자로 미국에 망명 중인 레자 팔레비와 비밀회동을 한 것으로 13일(현지시간) 파악됐다. 트럼프 대통령은 이날 이란 반정부 시위 독려 메시지를 내면서 이란과의 회담 취소 사실도 공개했다. 트럼프 행정부가 협상보다 정권 교체로 기운 것 아니냐는 관측이 나온다.



온라인 매체 악시오스는 이날 고위관리를 인용해 “백악관 특사 위트코프가 지난 주말 망명 중인 레자 팔레비 전 왕세자와 만나 이란 내 격렬한 시위 사태를 논의했다”며 “이는 시위가 시작된 이후 이란 반정부 세력과 트럼프 행정부 간 첫 고위급 회동”이라고 평가했다.



팔레비는 1979년 이란의 이슬람 혁명 당시 축출된 국왕의 아들로 미국에서 반정부 세력을 이끌고 있다. 팔레비는 전날 CBS방송에 “이란에서 인명 피해를 최소화하는 가장 좋은 방법은 (미국이) 더 빨리 이란에 개입하는 것”이라고 말했다. 다만 팔레비가 전면에 등장하면 부패로 쫓겨난 왕조의 복고를 상징할 수 있어 그가 폭넓은 지지를 얻기 힘들다는 관측도 있다.



트럼프는 이날도 이란에 대한 경고를 쏟아냈다. 그는 이날 CBS방송 인터뷰에서 이란의 시위대 처형 가능성과 관련해 “그들이 그런 일을 한다면 우리는 매우 강력한 조치를 취할 것”이라고 말했다. 그러면서 강력한 조처의 최종 단계에 대해서는 “이기는 것이다. 나는 이기는 것을 좋아한다”고 덧붙였다.



앞서 트루스소셜에도 “이란의 애국자들이여, 계속 시위하라. 여러분의 (정부)기관들을 점령하라”며 “도움의 손길이 가고 있다”고 촉구했다. 그러면서 “살인자와 학대자들의 이름을 기억하라. 그들은 큰 대가를 치를 것”이라며 “시위자들에 대한 무분별한 살상이 중단될 때까지 이란 관리들과의 모든 회동을 취소했다”고 덧붙였다. 백악관은 이날 이란 관련 안보회의에 트럼프가 불참했다고 공지했다. 이 같은 기류를 종합할 때 트럼프가 대이란 강경 기조로 선회한 것 아니냐는 해석이 나온다.



이란 내에선 인터넷을 둘러싼 ‘전자전’도 벌어지고 있다. 블룸버그통신은 이날 일론 머스크가 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’를 시위대에 무료 제공하고 있다고 보도했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “이란 정부는 해당 서비스를 방해하기 위한 노력을 강화했으며 이용자들을 추적하고 있다”고 전했다. 미국 비영리단체 ‘미안 그룹’의 아미르 라시디 국장은 WSJ에 “이건 전자전”이라며 수도 테헤란 일부와 저녁에 인터넷 차단이 가장 심하다고 말했다.



이란의 유혈 사태는 확산하고 있다. AP통신은 미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)을 인용해 이날까지 약 2000명이 숨졌다고 보도했다. 이 중 1847 명은 시위대, 135명은 군경 등이다. 영국에 본부를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널은 “지난 8~9일 이틀에 걸쳐 이란 현대사에서 가장 대규모의 학살이 자행돼 최소 1만2000명이 죽었다”고 보도했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



