4700 넘은 코스피… 투자자 선택은 저마다 달랐다

국장 투자자 시선 제각각

기관, 4거래일 3조 매수… 상승 주도

외인, 반도체 팔고 조선·방산 담아

개인, 연초부터 곱버스 2700억 투자

5000선 이후 중·소형주도 상승 전망

코스피가 사상 첫 4700을 돌파한 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 하고 있다. 뉴시스

코스피가 사상 처음으로 4700을 돌파했다. 코스피는 올해 들어 9거래일 동안 단 하루도 빠지지 않고 상승했다. 반도체와 조방원(조선·방산·원전)과 로보틱스가 상승장을 이끌고 있지만 시장을 바라보는 투자자의 시선은 제각각이다. 기관은 최근 나흘간 3조원 넘게 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 외국인은 차익실현에 집중하는 모습이다. 지난해부터 코스피 추가 상승을 믿지 않았던 개인은 올해도 지수 하락에 베팅하는 ‘곱버스’(시장 하락을 배로 추종하는 상장지수펀드(ETF))에 적극 투자 중이다. 곱버스 ETF에 48억원을 투자한 개인도 등장해 화제가 됐다.



14일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 30.46포인트(0.65%) 오른 4723.10에 마감했다. 최근 상승은 기관(기타 법인 포함)의 매수 덕분이다. 기관은 최근 4거래일 연속 순매수하며 약 3조4000억원어치 코스피 주식을 사들였다. 기관은 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 순서대로 많이 사들이며 현재 코스피 시장을 이끄는 주도주가 무엇인지 투자자에게 알렸다.





외국인은 다른 양상을 보이고 있다. 지난해 코스피를 반도체 중심의 상승장으로 만든 외국인은 최근 4거래일 3조2500억원을 순매도했다. 수익을 챙기는 흐름으로 포착된다. 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자다. SK하이닉스, 현대자동차가 뒤를 이었다. 외국인이 판 종목 대부분을 기관이 사들인 셈이다.



반도체 주식을 사들이는 시점에 따른 차이라고 분석된다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 “외국인은 삼성전자 등 한국 반도체 주식을 살 수 있는 비중을 대부분 채운 데다, 단기간 주가가 오른 것에 가격 부담이 있으므로 이익을 일부 실현하는 것”이라며 “반면 기관은 외국인보다 늦게 반도체 주식을 사기 시작해 아직 여력이 있어 순매수하고 있는 것”이라고 설명했다. 반도체 기업 이익 전망치가 상향조정되고 있는 만큼 매수할 명분도 갖췄다는 평가다.



순환매로 보는 시각도 있다. 외국인이 반도체는 팔지만, 조선과 방산기업은 사들이고 있어서다. 외국인은 한화오션과 포스코홀딩스 한화시스템 등은 사들였다. 한지영 키움증권 연구원은 “예전에는 순환매가 일어나면 지수가 하락하는 게 대부분이었다”며 “지금은 이익 전망치가 상향되는 등 증시 환경이 좋아 순환매가 일어나도 지수는 상승하고 있는 것”이라고 말했다.



개인의 코스피 역방향 베팅은 올해 더욱 거세진 흐름이다. 개인은 올해 곱버스 상품인 ‘코덱스(KODEX) 200선물인버스2X’ ETF에 2700억원이 넘는 돈을 투자했다. 올해 개인이 투자한 ETF 상위 2위에 해당하는 규모다. 단 한 번도 경험해보지 못한 상승장에 부담을 느끼고 있다는 판단이다.



개인이 거액을 곱버스에 투자하고 이를 온라인 커뮤니티에 인증하는 사례가 시장에서 화제가 되기도 했다. 전날 한 온라인 커뮤니티에는 곱버스 상품인 코덱스(KODEX) 200선물인버스2X ETF에 48억원을 투자하고 이를 인증한 ‘곱버스좌’(곱버스+본좌)가 화제를 모았다. 다만 아직 곱버스 투자 성적은 좋지 않다. 올해 수익률은 21.30%다.



시장 전문가는 코스피가 좀 더 상승할 수 있다고 보고 있다. 정 수석연구위원은 “반도체 기업 이익 전망치가 계속 상향조정될 것으로 보인다”며 “이에 코스피도 1분기까지는 오르는 흐름이 될 것”이라고 내다봤다. 2분기 반도체 상승 동력이 약해지면 코스피가 소강상태를 보일 것이라는 전망이다.



시간이 갈수록 반도체에서 다른 업종으로 상승 온기가 전해질 것이라는 전망도 있다. 반도체와 조선 방산 등 대기업이 올해 호실적을 기록할 것인 만큼 부품사의 납품 단가를 과도하게 깎는 일이 줄어들 것이라는 이유에서다. 이희권 메리츠증권 광화문금융센터 2Sub지점장은 “현재 코스피 ADR(상승 종목 수를 하락 종목 수로 나눈 시장 확산 지표)이 역대 최저치인데, 이제 반등하는 구간이라고 판단한다”며 “코스피가 5000선에 진입한 이후부터는 정부의 코스닥 활성화 정책 등이 부각돼 그동안 오르지 못했던 중·소형주 주가가 상승하게 될 것”이라고 전망했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



