혁신당, ‘특검 연대’ 잇단 제안에… “자기들 장사” vs “무플보다 악플”
국힘·개혁신당 손짓에 몸값 상승
“지지층 반발 부담” 반대가 우세
‘특검 연대’를 띄운 국민의힘과 개혁신당이 연일 조국혁신당에 러브콜을 보내면서 조국 대표의 몸값이 올라가고 있다. 특히 더불어민주당 공천헌금 논란은 존재감을 키울 마땅한 계기가 없던 터에 터진 돌발 이슈여서 혁신당 입장에선 구미가 당기는 사안이기도 하다. 다만 당내에서는 윤석열 전 대통령과 절연하지 못한 국민의힘과 연합하는 모양새가 부담이라는 반응이 우세하다.
한 혁신당 의원은 14일 통화에서 “성비위 사건 이후 당이 너무 조용했었다. 이준석 개혁신당 대표 발언으로 당이 계속 언론에 거론되니 존재감 면에서 좋은 상황”이라고 말했다. 또 다른 의원도 “무플보다 악플이 낫다”며 “과도하게 국민의힘, 개혁신당과 엮이면 좋지 않으니 원칙을 지켜서 할 필요가 있다”고 말했다.
당 안팎에선 6·3 지방선거가 코앞으로 다가온 상황에서 당 행보가 민주당과 차별성을 보이지 못하며 존재감을 드러내지 못하고 있다는 우려가 적지 않았다. 이런 상황에서 이 대표가 지난 11일 국민의힘과 혁신당 지도부에 특검법 논의를 위한 연석회담을 제안했다. 혁신당은 일단 거부했지만 개혁신당과 국민의힘은 이후에도 조 대표의 참여를 거듭 요청하고 있다. 이 대표는 “지난 총선에서 혁신당에 표를 준 이유는 부패한 권력에 맞서 싸우라고 주신 것 아니었겠느냐”며 “부패한 권력이 빨간 정부인지 파란 정부인지 가려서 편파적 대응을 하라고 표를 준 국민이 있겠느냐”고 압박하기도 했다.
지도부는 호남을 중심으로 한 당 지지층 반발을 우려하고 있다. 당 지도부 소속 한 의원은 통화에서 “본인들 장사에 왜 혁신당이 응해야 하는지 모르겠다”며 “(보수 야당이) 우리에게 연대 의사를 묻는 것 자체가 굉장히 불쾌하다”고 말했다. 야3당 특검 연대는 외연 확장을 노리는 장동혁 대표와 정치적 영향력 확대를 원하는 이 대표의 이해관계가 맞물린 것일 뿐 혁신당에는 양날의 검이 될 수 있다는 것이다. 혁신당 원내 핵심 관계자는 “우리가 합류하면 본인들이야 좋겠지만 혁신당은 (정체성이) 곤란해진다”고 말했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
