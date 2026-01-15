[현장기자] MBK 김병주 영장 기각 면죄부 아니다
박성영 산업2부 기자
김병주 MBK파트너스 회장 등 경영진 4명에 대해 검찰이 청구한 구속영장이 기각되면서 홈플러스 내부에서는 한숨 돌렸다는 분위기가 형성됐다. 하지만 경영 정상화까지 갈 길이 먼 상황이다.
박정호 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 14일 “사건의 피해 결과가 매우 중한 것은 분명하나 현재까지 제출된 자료만으로는 구속할 정도의 혐의 소명이 부족하다”며 “사건 쟁점과 검찰의 소명 자료 및 논리, 피의자의 방어 자료 및 논리를 고려했다. 소명 정도와 수사 경과를 고려하면 증거인멸이나 도주의 염려로 인한 구속의 필요성보다는 불구속 상태에서 충분한 방어의 기회가 주어질 필요가 있다”고 영장 기각 사유를 밝혔다.
주목할 만한 점은 “사건의 피해 결과가 매우 중하다”는 말이다. 홈플러스 입점 자영업자·소상공인들은 불안정한 환경 속에서 위기를 겪고 있지만, MBK는 실효성 있는 대책을 마련하지 못했다. 납품업체들의 이탈도 가속하는 모습이다.
김 회장이 구속을 피하면서 회생계획안을 손보거나 채권단을 설득하는 등 주도적인 움직임을 가져갈 수는 있게 됐지만, 홈플러스는 이미 생존의 갈림길에 서 있을 정도로 위태롭다. 운영 자금을 확보하기 위한 폐점에 대해서는 ‘마구잡이식’이라는 비판이 거세고, 분리 매각을 추진 중인 익스프레스는 시장에서 소구력이 약하다는 평가가 나온다. ‘긴급운영자금(DIP) 대출’ 승인도 쉽지 않을 전망이다.
구속영장이 기각됐다고 해서 이들에게 면죄부가 주어지는 것도 아니다. MBK가 홈플러스를 인수한 이후 지난 10년간 경영 내실을 다지기보다 투자금을 회수할 목적으로 알짜 점포를 골라 매각하는 데 주력해 현 상황을 만들었다는 지적이 여전하다. 홈플러스의 회생계획안이 사실상 청산을 전제로 한 ‘시한부 계획서’라는 말이 나올 정도다.
MBK는 법원의 구속영장 기각 결정과 관련해 “검찰이 회생을 통해 회사를 정상화하려는 MBK와 홈플러스의 노력을 오해했다”며 “이번 결정은 법리와 사실관계 측면에서 MBK와 홈플러스의 입장이 타당하다는 점을 법원이 인정한 것”이라고 했다. 이 말이 공허하게 느껴지지 않으려면 제대로 된 자구책을 마련하는 일이 급선무로 보인다.
