한국 직장인 인지역량 나이 들수록 급락… KDI “성과·능력 중심 임금체계 전환 필요”
AI 변화에 대응 능력도 떨어져
한국 직장인의 언어·수리·문제해결력 등 인지역량이 경제협력개발기구(OECD) 주요국 중 가장 가파르게 하락하고 있다는 국책 연구기관 진단이 나왔다. 나이가 많아질수록 역량 하락세도 더 크게 나타났다. 능력이나 성과보다 연공서열로 월급이 정해지며 역량을 키울 동기와 여건이 갖춰지지 못했기 때문이란 분석이다.
14일 한국개발연구원(KDI)이 발표한 ‘근로자 인지역량의 감소 요인과 개선 방안’ 보고서에 따르면 OECD가 2022~2023년 실시한 ‘국제성인역량조사’에서 한국 25~29세 근로자의 수리력과 언어능력은 모두 8위로 17개 회원국 중 중위권에 그쳤다. 2011~2012년 조사에서 수리력은 6위, 언어능력은 4위였지만 10여년 새 평균 수준으로 내려왔다.
이 조사는 근로자가 실제 업무에서 숫자·문서 등을 해석하고 사용하는 능력을 측정해 점수로 평가한 결과다. 한국 직장인의 인지역량은 20, 30대에 OECD 평균을 웃돌다가 40대부터 평균 아래로 내려왔고 50, 60대는 그 격차가 더 벌어졌다.
연구진은 업무 성과에도 월급이 오르지 않는 구조가 주요 원인이라고 진단했다. 보고서를 집필한 김민섭 KDI 연구위원과 박윤수 숙명여대 교수의 분석에 따르면 한국 직장인은 수리력과 언어능력이 평균 대비 1단계 상승해도 임금은 각각 2.46%, 2.01% 오르는 데 그쳤다. 반면 OECD 주요국에선 각각 8.16%, 7.65% 상승했다. 제조업 중심 국가인 독일은 14.14%, 12.58%씩 임금이 뛰었다. 초고령화 사회인 일본도 10.34%, 8.15% 올랐다. 김 연구위원은 “산업 및 인구 구조가 비슷한 다른 국가들과 비교해도 한국의 임금 보상 수준은 낮다”며 “성과 보상을 통해 근로자가 역량을 강화할 유인을 제공해야 한다”고 말했다.
인공지능(AI) 변화에 한국 직장인의 대응 능력도 떨어져 있다는 진단이 나왔다. 김 연구위원은 “AI라는 새로운 기술을 학습해 적용하는 능력도 인지역량 중 하나”라며 “근로자의 인지역량이 개선되지 않는다면 단순한 AI 도입만으로 노동생산성이 오르는 데 한계가 있다”고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
