식물과 인간, 누가 누구를 길들이고 길렀는가

[And 책과 길] 뿌리 왕국
데이비드 스펜서 지음, 배명자 옮김
흐름출판, 280쪽, 2만2000원
식물 맹시(植物盲視·Plant Blindness)란 말이 있다. 식물을 동물에 비해 열등하다고 생각하고, 인류의 역사에서 식물의 영향력과 중요성을 간과하는 태도를 말한다. 식물 맹시란 말이 있다는 것 자체가 우리가 식물에 대해 잘못 알고 있다는 것을 말해준다. 독일의 식물생물학자로 다양하게 대중과 소통하는 저자의 ‘뿌리 왕국’을 읽고 나면 식물에 대한 너무나 많은 오해에 붙잡혀 있다는 것을 깨달을 수 있다. 식물은 몸의 90%를 잃어도 살아남을 수 있다. 텃밭을 일궈본 사람이라면 배추가 벌레에게 갉아 먹히고도 다시 자라나는 ‘회복 탄력성’에 놀란 적이 많을 것이다. 저자에 따르면 식물은 “자신의 이익을 위해 환경에 적극적으로 개입하는 인지적이고 지적인” 생명체다.
식물의 ‘지능’은 경이롭기까지 하다. 식물은 꽃으로 곤충을 유혹해 수분(受粉)을 하고 자손을 번식시킨다. 거울난초가 유혹하는 대상은 짝짓기 상대를 찾아다니는 수컷 칼말벌이다. 거울난초는 다양한 속임수로 수컷 칼말벌을 조종한다. 우선 휘발성 유기화합물을 방출해 수컷의 감각을 혼미하게 만들어 꽃인지 암컷인지 알아차리지 못하게 만들고, 심지어 동물의 세계에서만 존재하는 성적 유인 물질을 모방한 ‘가짜 페로몬’도 내뿜는다. 수컷을 유인한 거울난초는 암컷의 모양과 색상, 그리고 털의 촉감까지 모방한 꽃에 내려앉게 만들어 기어코 목적을 달성한다.
식물은 누가 가족인지도 안다. 캐나다 연구진은 서양갯냉이를 한 번은 엄마가 같은 씨앗을 한 화분에 같이 심었고, 두 번째에는 다른 장소에서 수집된 먼 친척의 씨앗을 섞어 심었다. 두 번째 화분에서는 풀들이 양분과 물을 놓고 경쟁하며 여러 갈래로 갈라진 뿌리 네트워크를 형성했지만 첫 번째 화분의 친남매들은 뿌리가 전체적으로 짧았고 갈래도 적어, 경쟁적 행동을 덜 보인 것으로 나타났다. 식물의 ‘기억력’도 대단하다. 탄저균에 감염됐다 회복된 오이는 나중에 다시 이 병원균을 만나면 더 빠르고 강하게 면역 반응을 보인다. 심지어 완전히 새로 난 잎도 같은 반응을 보인다.
책이 식물 맹시를 교정하는 데만 초점을 맞추는 것은 아니다. 인간과 식물이 서로 길들이고 선택하며 함께 성장해온 역사를 생생하게 펼쳐낸다. 이정모 전 국립과천과학관장이 추천사를 통해 책에서 “식물학이 곧 인간학”이라는 핵심을 짚어낸 이유다. 보통 인간이 식물을 길들였다고 생각하지만, 저자는 식물과 인간이 서로를 ‘선택’하고 있다고 해석한다. 과일은 색과 당도를 발달시켜 동물을 유인했고, 그로 인해 인간은 색을 구분하는 능력과 미각을 키울 수 있었다. 식물의 다양한 방어 물질을 활용해 인간은 인간을 위한 수많은 의약품을 만들어 냈다. 식물의 뿌리 주변의 미생물 환경은 인간의 장 속 환경과도 비슷하다. 저자가 “실제로 누가 누구를 길들이고 길렀는지 의문이 든다”고 말할 정도다.
식물은 인간과 동물보다 앞서 육지에 정착해 수차례 멸종 위기를 겪고 나서도 생존했다. 그만큼 식물만이 들려줄 수 있는 지혜가 많다는 얘기다. 식물은 다양한 동물과 협업하며 꽃가루와 씨앗을 퍼뜨려 종을 보존하면서 한편으론 인류의 식량 문제를 해결할 수 있도록 도왔다. 저자는 “식물은 우리의 식량과 기능과 삶의 기초”라고 강조한다. “우리는 그 어느 때보다 식물이 필요하다. 식량, 에너지, 주거를 위해서도 필요하지만 영감을 불어넣는 존재로서, 팀 동료로서 그리고 멸종과 기후위기, 제한된 공간 때문에 엄청난 독창성이 요구되는 어려운 미래에 맞서 싸울 동맹자로서 우리는 식물이 필요하다.
