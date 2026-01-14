‘홈플러스 사태’ 김병주 MBK회장 등 경영진 영장 일괄 기각
법원, “구속할 정도 혐의 소명 부족”
검찰 수사 일부 차질 불가피 전망
‘홈플러스 사태’를 둘러싸고 1000억원대 사기 혐의를 받는 김병주 MBK파트너스 회장 등 경영진 4명이 모두 구속을 면했다. 법원이 혐의 소명 부족을 영장 기각 사유로 든 만큼 검찰 수사도 일부 차질이 불가피할 전망이다.
박정호 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 14일 김 회장을 비롯해 김광일 MBK 부회장 겸 홈플러스 대표, 김정환 MBK 부사장, 이성진 홈플러스 전무 등 4명의 구속영장을 일괄 기각했다. 박 부장판사는 “사건의 피해 결과가 매우 중한 것은 분명하나 현재까지 제출된 자료만으로는 구속할 정도의 혐의 소명이 부족하다”고 밝혔다. 이어 “소명 정도와 수사 경과를 고려하면 증거인멸이나 도주 우려로 인한 구속 필요성보다는 불구속 상태에서 충분한 방어 기회가 주어질 필요가 있다”고 덧붙였다. 전날 오전 시작된 구속전 피의자심문(영장실질심사)은 역대 최장인 13시간40분 동안 진행됐다.
구속영장 일괄 기각으로 검찰의 수사 계획에도 일부 제동이 걸렸다. 서울중앙지검 반부패3부(부장검사 직무대리 김봉진)는 지난 7일 이들에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다.
검찰은 홈플러스와 대주주 MBK가 신용등급 하락을 예상하고도 지난해 2월 17일부터 9일간 총 1164억원 상당의 전자단기사채·기업어음·단기사채를 발행한 뒤 기습적으로 기업회생을 신청해 증권사 등에 손해를 입혔다고 의심한다. 한국기업평가는 같은 달 28일 홈플러스 신용등급을 ‘A3’에서 ‘A3-’로 강등했고, 홈플러스는 이후 나흘 만에 기업회생절차(법정관리)를 신청했다. 김 회장을 제외한 임원 3명은 1조원대 분식회계 혐의와 감사보고서를 조작한 혐의, 신용평가사 등에 대한 업무방해 혐의도 받고 있다.
일각에서는 검찰이 지난해 12월 8일 김 회장을 소환조사한 지 한 달이 지난 뒤에야 구속영장을 청구한 것을 두고 뒷말이 나온다. 법조계 관계자는 “서울중앙지검 내부에서도 구속 필요성 여부를 놓고 갑론을박이 있었던 것으로 안다”고 전했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
