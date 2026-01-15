장애·비장애 구분 넘어 다양성의 세계를 만나다

제4회 ‘아르브뤼미술상’展 개막

KCDF갤러리에서 내달 8일까지

아트팩토리 등 연계 행사도 마련

심규철(앞줄 오른쪽 두 번째) 작가를 비롯한 제4회 국민일보 아르브뤼미술상 수상자들이 14일 서울 종로구 KCDF 갤러리에서 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 총괄기획자 손영옥 국민일보 미술전문기자, 안규철 운영위원장, 김경호 국민일보 사장, 정정엽 심사위원, 김남시 심사위원장, 이성훈 한국화랑협회장. 윤웅 기자

팔이 두 개인 사람과 네 개인 사람이 18세기 파리의 거리를 함께 걷고, 사람과 로봇이 같은 식탁에 앉아 식사한다. 외형과 존재 방식이 전혀 다른 이들이 한데 모여 있지만 이질감은 없다. 오히려 자연스럽다. 제4회 국민일보 아르브뤼미술상 대상 수상자 심규철(26)씨가 그린 ‘유토피아’의 풍경이다.



제4회 국민일보 아르브뤼미술상 수상자 전시회 ‘신낭만사회(Neo-Romantic Society)’가 14일 서울 종로구 한국공예디자인문화진흥원(KCDF) 갤러리에서 개막했다. 이 상은 국민일보가 한국 실험미술의 거장 이건용 작가와 함께 신경다양성(발달장애 등) 신진 작가 발굴을 위해 제정했다. 국민일보가 주최·주관하고 한국공예디자인문화진흥원이 후원한다.



이번 전시 제목인 ‘신낭만사회’는 심씨의 작품 세계와 아르브뤼미술상이 지향하는 가치가 맞닿아 있다. 심씨는 장애와 비장애, 인간과 기계, 동식물이 구분이나 위계 없이 어우러지는 세상을 그리며 신경다양성 예술가의 시선으로 현대 미술의 표현 범위를 넓힌다.



이날 개막식에는 김경호 국민일보 사장과 안규철 아르브뤼미술상 운영위원장, 김남시 이화여대 교수(심사위원장), 정정엽 작가(심사위원), 김성희 국립현대미술관 관장, 홍지숙 아트토큰 대표, 정현 조각가, 이성훈 한국화랑협회 회장 등 미술계 주요 인사들이 참석했다. 또 시각장애인 피아니스트 출신인 김예지 국민의힘 의원도 자리를 함께하며 전시에 의미를 더했다.



김경호 사장은 “아르브뤼미술상 역대 수상자들은 개인전 개최 등 의미 있는 성과를 이어가고 있다”며 “올해 수상자들 역시 이번 수상을 계기로 미술계 전반에 단단히 뿌리내리는 작가로 성장하기를 기대한다”고 말했다. 김예지 의원은 축사에서 “오늘은 모든 수상 작가가 주인공인 날”이라며 “이번 수상이 예술 여정에 큰 디딤돌이 될 것”이라고 말했다.



전시에는 수상자 13명의 회화와 도자 등 총 38점의 작품이 소개된다. 대상작은 심씨의 회화 ‘고구려의 행군’으로, 고구려 고분 벽화 안악 3호분에서 모티브를 얻어 제작됐다. 심씨는 “6개월간 몰두해 완성한 작품으로 고구려의 강함과 아름다움을 전하고 싶었다”며 “큰 상은 앞으로 더 다양한 작업을 하라는 격려로 느껴진다”고 말했다. 심사위원단은 이 작품에 대해 “주제의 참신함과 주제에 걸맞은 형식, 대상을 묘사하는 집요함이 탁월하다”고 평가했다.



최우수상에는 정장우(33)씨의 ‘흔들림 속에 꼿꼿함’, 우수상에는 강원진(34)씨의 ‘여성시대(女盛時代)Ⅱ-버스정류장’이 선정됐다. 이 밖에 유도현, 이대호, 이민서, 이시형, 조태성, 최명은, 최민석, 최영준, 최지원, 최형석씨 등 10명은 장려상을 받았다.



전시는 다음 달 8일까지 열린다. 전시 기간 중 다양한 연계 행사도 진행된다. 오는 21일에는 ‘장애라는 공감각의 영토’를 주제로 한 라운드테이블이 열리고, 수상자들의 작업 과정을 공개하는 ‘아트팩토리’도 3차례 예정돼 있다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



