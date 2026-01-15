셀트리온 “신약 개발 역량 더 높인다”
신약 파이프라인 로드맵 공개
뉴저지주 시설 향후 투자 확대
셀트리온이 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)를 넘어 신약 개발 역량을 키우고 있다. 비만치료제를 포함한 신약 개발 파이프라인 로드맵을 공개하고 최근 인수한 미국 생산 시설을 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 사업의 핵심 거점으로 육성하겠다는 구상을 내놨다.
13일(현지시간) 서진석 셀트리온 경영사업부 대표는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 메인 트랙 무대에 올라 “바이오시밀러 사업을 통해 확보한 안정적인 현금 흐름과 그간 축적해온 항체 기술력을 바탕으로 신약 개발을 본격 확대해 나가고 있다”고 말했다. 서 대표는 지난해 같은 무대에 아버지인 서정진 회장과 함께 올랐지만 올해는 단독으로 신약 개발 전략 설명에 나섰다.
서 대표는 이날 항체약물접합체(ADC), 다중항체, 태아 FC 수용체(FcRn) 억제제, 비만 치료제 등 신약 파이프라인 16개에 대한 개발 로드맵을 공개했다. 이 가운데 4개 후보물질이 임상 1단계에 진입했으며 주요 결과가 하반기부터 순차적으로 나올 전망이라고 밝혔다.
글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1)계열의 차세대 비만치료제 개발 로드맵도 제시했다. 기존 치료제의 한계로 지적돼 온 개인 간 치료 효과 편차와 근손실 부작용 등의 개선을 목표로 하고 있다. 서 대표는 “현재 전임상 단계로 내년 하반기 임상시험계획(IND)이 예상된다”고 말했다.
기존 바이오시밀러 사업에 대해서는 현재 11개인 제품 포트폴리오를 2038년까지 총 41개로 확대한다는 계획이다. 이에 따라 공략 가능한 글로벌 시장 규모가 지난해 대비 4배 이상 확대돼 400조원을 넘어설 것으로 전망된다.
이어 이혁재 셀트리온 수석부사장은 지난해 일라이 릴리로부터 인수한 미국 뉴저지주 브랜치버그 생산 시설의 경쟁력을 조명하고 향후 투자 확대 방안을 제시했다. 셀트리온은 미국 공장의 생산능력을 현재 6만6000ℓ에서 2030년까지 13만2000ℓ 규모로 키울 계획이다.
미국 거점 확보는 관세·무역 리스크를 완화하고 위탁생산(CMO) 사업을 통한 추가 매출 창출에 기여할 것으로 보인다.
샌프란시스코=신주은 기자
