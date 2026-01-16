무인지게차·모바일 피킹 로봇… “2028년 매출 4000억 목표”
현대위아, 로봇 사업 확대 전략 발표
제조·물류 전 과정 무인 자동화 속도
현대위아가 신성장 동력으로 육성 중인 또 다른 축은 로봇 사업이다. 현대위아는 이번 CES 2026을 통해 로봇 사업 확대 전략을 공개했다.
백익진 현대위아 모빌리티솔루션사업부 상무는 지난 7일(현지시간) CES 출장 기자단과의 인터뷰에서 “지난해 기준 자동화 관련 매출은 2500억원 수준이며, 2028년에는 4000억원 이상으로 확대하는 것이 목표”라고 밝혔다. 이를 위해 무인지게차와 모바일 피킹 로봇(MPR) 등 신규 로봇 제품군을 차례로 출시할 계획이다.
현대위아는 이번 CES에서 제조·물류 로봇 브랜드 ‘H-모션’(H-Motion)을 처음 선보였다. 주차 로봇과 자율주행 물류 로봇(AMR), 협동 로봇 등 전시된 로봇은 모두 자체 개발 모델이다. 백 상무는 “그동안 로봇이 그룹 내 공장에서 실제 운영됐지만, 그룹사 외 일반 고객으로 판매를 확대하기 위해 브랜드를 새로 론칭했다”고 설명했다.
로봇 사업의 핵심 방향은 ‘통합 솔루션’이다. 백 상무는 “중국 업체들은 대량 생산을 기반으로 가격 경쟁력이 강하지만, 우리는 단순히 로봇을 판매하는 것이 아니라 고객 현장에 맞춘 통합 자동화 솔루션을 제공하는 전략으로 차별화하고 있다”고 말했다. 현재 물류 로봇 약 450대가 현대차·현대위아·현대모비스 공장에서 운영 중이며, 주차 로봇도 45세트가 현장에 적용돼 있다. 공장별로 차이는 있지만, 평균적으로 약 20% 수준의 생산 효율 개선 효과를 내고 있다는 설명이다.
현대위아는 제조·물류 전 과정의 무인 자동화를 목표로 ‘다크 팩토리’ 구현에도 속도를 내고 있다. 다크 팩토리는 로봇과 AI를 기반으로 사람의 개입 없이 공정을 운영하는 완전 무인 자동화 공장을 의미한다. 입고부터 출하까지 물류 전 과정을 자동화하는 시스템을 2028년까지 구축하고, 현대위아 창원공장을 시범 공장으로 적용할 계획이다. 백 상무는 “사람을 대체하기보다 사람이 하기 어려운 작업을 로봇이 맡아 안전성과 효율을 높이는 것이 목표”라고 강조했다.
중장기적으로 그룹사 의존도를 낮추는 것도 과제다. 현대위아는 2030년까지 로봇 사업 매출에서 그룹사와 외부 고객 비중을 50대50으로 맞춘다는 목표를 세웠다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
