손 댈 필요 없는 ‘자동’차

구글 웨이모가 현대자동차와 협업해 만든 자율주행차.

이달 6~9일(현지시간) 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 박람회 CES 2026은 더 이상 가전 전시회로만 규정하기 어려웠다. 메인 전시장인 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀을 채운 것은 TV나 생활가전이 아니라 전기차와 자율주행차, 이를 구현하는 반도체·플랫폼·부품 기업들이었다. 현장은 하나의 대형 ‘모빌리티쇼’에 가까웠다. 이번 박람회를 관통한 키워드는 인공지능(AI), 그중에서도 현실 공간에서 물리적 행동으로 구현되는 ‘피지컬 AI’였다.



자동차 산업에서 피지컬 AI는 자율주행으로 이어진다. 하드웨어 중심이던 전통 제조 영역에 소프트웨어와 AI가 결합하면서 차량은 스스로 주변을 인식하고 판단해 움직이는 존재로 진화하고 있다. 구글 웨이모와 테슬라, 아마존 죽스가 무인 로보택시를 앞세워 상용 서비스 경쟁에 나선 가운데, 이번 CES에서 가장 주목받은 장면 중 하나는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 공개한 자율주행 플랫폼 ‘알파마요’였다.



엔비디아는 메르세데스 벤츠와 협력해 알파마요를 탑재한 양산 차량을 올해 1분기 미국 시장에 출시하겠다고 밝혔다. 이후 유럽과 아시아로 판매 지역을 순차적으로 확대할 계획이다. 로보택시 사업자들과 달리 엔비디아는 완성차 업체에 자율주행 ‘두뇌’를 공급하는 개방형 플랫폼 전략을 택했다는 점에서 차별화된다.



이 과정에서 현대자동차그룹과의 관계도 다시 주목받았다. 황 CEO와 정의선 현대차그룹 회장이 CES 기간 중 비공개로 회동하면서 자율주행 분야 협력 가능성에 대한 관측이 나왔다.



구글 웨이모가 재규어와 협업해 만든 자율주행차.

플랫폼 경쟁과 함께 차량 내부 경험을 둘러싼 기술 경쟁도 치열했다. 소니혼다모빌리티는 전기차 ‘아필라1’을 통해 카메라·라이다 기반 자율주행 기술과 대형 디스플레이 중심의 인터페이스를 선보였다. 중국 TCL CSOT는 운전석과 조수석, 센터페시아를 하나의 대형 패널로 구성한 미래형 대시보드를 공개했다.



이런 가운데 현대차그룹 계열사 현대위아는 자율주행 기술 경쟁과는 다른 질문을 던졌다. ‘완전 자율주행 시대에 자동차는 어떤 공간이 되는가’라는 물음이었다.



현대위아는 이번 CES에서 처음으로 단독 부스를 마련하고, 자동차의 미래를 ‘집’이라는 개념으로 풀어냈다. 부스는 커넥트존·컨트롤존·컴포트존으로 구성됐으며, 주행·제어 기술과 함께 통합 열관리 시스템이 핵심 전시물로 제시됐다.



가장 눈길을 끈 것은 콘셉트카였다. 기자가 직접 탑승한 콘셉트카 내부는 자동차라기보다 하나의 방에 가까웠다. 6명이 마주 앉을 수 있도록 구성된 실내에는 운전대와 페달, 계기판 등 기존 차량의 조작 장치가 보이지 않았다. 완전 자율주행을 전제로 한 공간으로, 내부 구성의 중심은 주행이 아니라 거주와 휴식에 맞춰져 있었다.



시트에 앉자 가장 먼저 체감된 것은 공조 방식의 변화였다. 천장에서 내려오는 바람은 실내 전체로 퍼지지 않았다. 센서가 사람의 위치와 체온을 인식해 바람의 방향과 강도를 조절했고, 탑승자가 움직이면 바람도 자연스럽게 따라왔다. 공조가 공간이 아닌 사람을 기준으로 작동하는 구조였다.



미국 자율주행 기업 텐서가 전시한 로보카.

이는 실내 전체를 같은 온도로 맞추는 기존 차량 공조 방식과는 근본적으로 달랐다. 필요한 사람에게 필요한 만큼만 냉·난방을 제공하는 분산배치형 HVAC 개념이 적용됐기 때문이다. HVAC은 자동차 실내의 난방·환기·공조 기능을 통합한 핵심 시스템이다. 에너지 효율을 높이면서도 탑승자 개개인의 체감 온도를 정밀하게 제어할 수 있다.



차가운 공기와 함께 바닥과 하체에서는 온기가 전해졌다. 시트 하단과 종아리 부근에서 은은한 열이 올라왔고, 차량 바닥에는 한국 주거 문화에서 착안한 온돌 개념이 적용돼 있었다.



이 같은 콘셉트카는 완전 자율주행 시대에 자동차의 역할이 어떻게 달라질 수 있는지를 보여준다. 이동 수단을 넘어 머무르고 생활하는 공간으로의 전환이다. 운전 기능이 사라진 자리에 휴식과 업무, 대화 같은 일상 활동이 들어서고, 이에 맞춰 시트 배치와 공조, 난방 방식 역시 새롭게 설계된다. 김남영 현대위아 TMS사업부 전무는 “열관리는 더 이상 보조 기술이 아니라 차량의 경쟁력을 결정하는 핵심 기술”이라며 “전기차뿐 아니라 하이브리드, 주행거리 연장형 전기차(EREV), 내연기관까지 모든 파워트레인을 아우르는 열관리 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.



글·사진=라스베이거스 김민영 기자



