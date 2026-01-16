‘우리는 식물이 아니다’ 버섯 독립선언

[책과 길] 미코, 버섯의 모든 것

이르지 드보르자크 글·다니엘라 올레이니코바 그림, 송순섭 옮김

이루리북스, 96쪽, 3만원



“우리는 잎도 줄기도 뿌리도 없습니다. 꽃을 피우지도 않고 꽃가루도 만들지 않습니다. 우리는 식물이 아닙니다. 우리는 버섯입니다.” 첫머리에 등장하는 ‘버섯 독립선언문’이다. 8억년이 넘는 버섯의 오랜 역사와 신화, 생물학적 특성과 약효 등 그야말로 버섯의 모든 것을 알 수 있다. 버섯이 직접 쓰고 만든 10권의 버섯 잡지를 한 권에 모은 형식으로 버섯의 시각에서 버섯의 이야기를 풀어나간다. 서로 협력하고 공생하며 지구를 지키는 버섯을 통해 자연과 인간의 공존에 대한 교훈을 얻을 수 있다.



아동도서 분야에서 세계적인 권위를 지닌 볼로냐 라가치상에서 2024년 논픽션 부문 대상을 수상한 작품이다. 14가지 색 인쇄로 버섯의 다채롭고 특별한 아름다움을 느낄 수 있다. ‘미코’는 저자의 모국어인 체코어로 버섯을 뜻한다.



맹경환 선임기자



