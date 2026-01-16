[책과 길] 엄마 미안해요

미야니시 다쓰야 글·그림, 엄혜숙 옮김

길벗어린이, 32쪽, 1만3000원



엄마가 열심히 밥을 만들어 줬는데 “맛이 없어”라고 투정을 부리고, 엄마가 깨끗하게 청소해 놓은 거실 바닥을 진흙투성이 발로 뛰어다니고, 엄마의 소중한 가방에 낙서를 하기도 한다. 말썽꾸러기 꼬마지만 그래도 착한 아이다. 엄마를 힘들게 할 때마다 늘 미안하다는 말을 빼놓지 않는다. “착한 아이가 아니라서 미안해요.” 그때마다 엄마는 “너는 사랑스럽고 무척 착한 아이”라고, 미안한 것은 오히려 엄마라며 아이를 꼭 안아준다.



작가의 엄마는 2021년에 세상을 떠났다. 이 책을 그리고 있을 때였다. 작가는 “어렸을 때부터 엄마를 슬프게 하거나 괴롭게 해 왔다”면서 “몇 번이나 미안하다고 말했는지 모르겠다”고 말한다. 그래도 엄마는 “그만큼, 아니 그 이상으로” 작가를 용서해 줬다. 지금 작가가 엄마한테 하고 싶은 말이 있다. “엄마 미안해요, 그리고 사랑해요.”



맹경환 선임기자



