‘통합의 힘’ HD건설기계, 출범 후 굴착기 232대 릴레이 수주
에티오피아·베트남 등과 계약
“올해 매출 8조7218억원 목표”
HD현대의 건설기계 사업 통합법인 HD건설기계가 지난 1일 공식 출범한 이후 첫 대규모 해외 수주에 성공했다.
HD건설기계는 최근 아프리카 에티오피아 광산 개발 업체들과 총 120대 규모의 대형 굴착기 공급 계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 디벨론 36t급 굴착기(사진) 70대와 현대 34t급 굴착기 50대로, 해당 장비들은 에티오피아 금광 채굴 현장에 투입될 예정이다. HD건설기계는 지난해 에티오피아 굴착기 시장 점유율 80%를 기록하며 현지 점유율 1위를 유지하고 있다.
특히 30t급 중대형 굴착기는 아프리카 지역 자원 개발 환경에 최적화된 내구성과 안정성, 기동력, 연료 효율을 두루 갖추고 있어 최근 3년간 매년 2배 이상 판매량이 증가했다. HD건설기계는 현대와 디벨론의 브랜드 인지도를 활용해 가나와 남아프리카공화국 등 주요 거점을 중심으로 고객 지원 체계를 강화하고, 국가별 수요 확대에 대응할 계획이다.
HD건설기계는 동남아시아와 독립국가연합(CIS) 지역에서도 대규모 수주 성과를 냈다. 최근 베트남에선 정부의 재난 대응용 휠 굴착기와 국가 인프라 확충 사업용 크롤러 굴착기 등 총 71대 계약을 맺었다. 키르기스스탄에는 교통망 및 부동산 건설에 투입될 중대형·대형 굴착기 41대를 공급하기로 했다.
회사는 이날 올해 매출 8조7218억원, 영업이익 4396억원을 달성하겠다는 목표를 제시했다. 문재영 HD건설기계 사장은 “통합 시너지를 통해 시장 성장을 상회하는 실적을 달성하겠다”며 “건설기계 사업의 근원적 경쟁력을 확보할 수 있는 시설 투자와 기술 개발에도 적극 나설 것”이라고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
