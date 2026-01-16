‘독재자의 충견’인가 ‘혁명의 도덕적 모범’인가… 저우언라이 평전
[책과 길] 저우언라이
천젠 지음, 이성현 옮김
아르테, 1068쪽, 7만8000원
중화인민공화국을 세운 혁명가이자 초대 총리 저우언라이(周恩來)의 평전이다. 중국 현대사 연구의 세계적 석학 천젠 뉴욕대 석좌교수가 25년간 축적한 방대한 사료를 바탕으로 유년 시절부터 1976년 사망까지 저우언라이의 일생을 역사적 사건과 사회적 맥락 속에 정교하게 배치했다. 천젠은 기존 서구 중심에서 중국과 아시아적 시각을 반영하며 냉전 국제사 연구의 지평을 넓혔다는 평가를 받아 왔다.
저우언라이에 대해서는 ‘독재자의 충견’이라는 비난과 ‘혁명의 도덕적 모범’이라는 찬사가 교차한다. 저자는 어느 한쪽에 치우치지 않고 그가 무엇을 할 수 있었고 할 수 없었는지, 어떤 선택을 감수하고 무엇을 포기해야 했는지 냉정하고 집요하게 추적한다. 6·25 전쟁 기간 북한을 적극 지원하려 했던 마오쩌둥과 전면전을 우려한 중국공산당 지도부, 군사 지원 요청에 모호한 태도를 보인 스탈린 사이에 치열하게 균형점을 찾으려는 저우언라이를 볼 수 있다. 20세기를 관통하는 저우언라이의 일대기를 꼼꼼하게 읽다 보면 중국 현대사의 핵심에 다가설 수 있다.
