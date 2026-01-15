‘버스 보이콧 원조’ 美 흑인민권 운동가 클로뎃 콜빈 별세
인종 분리 정책이 시행되던 1955년 버스에서 백인에게 자리 양보를 거부하며 흑인 민권운동에 불씨를 지핀 클로뎃 콜빈(사진)이 13일(현지시간) 별세했다. 향년 86세. AP통신 등은 클로뎃 콜빈 재단을 인용해 콜빈이 이날 텍사스에서 자연사했다고 보도했다.
콜빈은 15세이던 1955년 3월 2일 미국 앨라배마주 몽고메리의 한 버스에서 흑인 전용 좌석에 앉았다가 백인에게 자리를 양보하지 않아 경찰에 체포됐다. 당시 몽고메리 조례는 빈 좌석이 없을 경우 흑인이 백인에게 자리를 양보해야 했다. 이후 그는 흑백 분리법 위반 혐의 등으로 유죄 판결을 받았다.
이 사건은 사건 직후엔 큰 반향을 불러일으키지 못했으나 같은 해 12월 몽고메리에서 42세의 로자 파크스가 좌석 양보를 거부하면서 ‘몽고메리 버스 보이콧’ 운동이 확산한 후 다시 조명 받았다. 당시 26세의 마틴 루터 킹 목사가 보이콧 운동 선두에 섰다. 1년의 투쟁 끝에 1956년 11월 연방대법원은 몽고메리의 인종 분리 조례가 위헌이라고 결정했다.
콜빈은 2021년 인터뷰에서 “자유를 향한 마음가짐이었다”며 “나는 그들에게 ‘역사가 나를 이 자리에 묶어두고 있다’고 말했다”고 회상했다. 콜빈의 별세 소식에 스티븐 리드 몽고메리 시장은 “콜빈의 행동은 미국을 바꿀 법적·도덕적 토대를 마련하는 데 도움을 줬다”고 추모했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사