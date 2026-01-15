직장 문화 풍자 만화로 인기… ‘딜버트’ 작가 스콧 애덤스 별세
말년에 인종차별 논란 휩싸여
직장 문화를 풍자해 전 세계적으로 인기를 끈 만화 ‘딜버트’의 작가 스콧 애덤스가 투병 끝에 68세 일기로 별세했다.
애덤스의 전 부인 셸리 마일스는 13일(현지시간) 소셜미디어를 통해 애덤스의 부고를 알렸다. AP통신 등 외신은 애덤스가 지난해 전립선암 진단을 받은 뒤 암이 뼈로 전이돼 최근 캘리포니아 북부 자택에서 호스피스 치료를 받아왔다고 전했다. 마일스는 애덤스가 지난 1일 미리 유언을 작성하며 팬들에게 “나는 놀라운 삶을 살았고 모든 것을 쏟아부었다. 내 작품에서 얻은 것이 있다면 최선을 다해 후대에 나눠주길 바란다”는 메시지를 남겼다고 밝혔다.
애덤스는 통신회사 퍼시픽벨에서 엔지니어로 근무한 경험을 바탕으로 1989년 직장 생활을 풍자한 만화 딜버트를 창작했다. 입이 없고 둥근 안경을 쓴 주인공 딜버트는 흰 셔츠에 늘 말려 올라간 빨간 넥타이를 매고 등장한다. 어느 직장에나 있을법한 괴짜 직원 캐릭터를 통해 관료주의와 비합리적인 조직 문화를 꼬집으며 전 세계 직장인들의 공감을 얻었다. 70여 개국 약 2000개 신문에 연재됐다. 1997년에는 미국만화가협회에서 수여하는 만화계에서 가장 권위 있는 상 ‘루벤상’을 받았다.
그러나 애덤스는 인종차별 논란에 휩싸이며 명성이 추락했다. 그는 2023년 백인이 되는 것도 괜찮다는 것에 동의하는 흑인이 절반을 약간 넘는다는 여론조사 결과를 언급하며 “흑인의 거의 절반이 백인과 어울리지 않는다면 그게 증오집단이다. 그들과 어떤 관계도 맺고 싶지 않다” “백인들에게 하고 싶은 충고는 흑인들에게서 벗어나라는 것”이라고 말했다. 이후 여러 신문사가 딜버트 연재를 중단했다.
전성필 기자 feel@kmib.co.kr
