다카이치 또 먼저와 반갑게 악수… 李 “아우, 손이 차다”

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 일본 나라현의 고대 사찰 호류지에서 친교 일정을 함께하며 한·일 정상외교를 이어갔다. 다카이치 총리는 일반에 공개되지 않는 금당벽화 원본을 깜짝 공개하고, 양 정상은 선물을 교환했다. 역사·문화 교류를 중심으로 이틀간 화기애애하게 진행된 일정은 양 정상 간 신뢰와 미래지향적 관계 구축에 기여했다는 평가가 나온다.
이 대통령과 다카이치 총리는 친교 활동으로 14일 나라현에 위치한 호류지를 함께 방문했다. 이 대통령이 이날 오전 9시5분쯤 차량으로 호류지 남문 앞에 도착하자 미리 도착해 있던 다카이치 총리가 반갑게 웃으며 맞이했다. 이 대통령은 다카이치 총리와 악수한 뒤 “아우, 손이 차다”고 말했다. 호류지는 7세기 말 세워진 사찰로 백제 목조건축양식의 영향을 받은 것으로 알려졌다.
양 정상은 사찰 앞에서 짧은 환담을 한 뒤 주지 스님의 설명을 들으며 사찰 안으로 입장했다. 이 대통령은 호류지를 둘러보던 중 다카이치 총리에게 “총리님은 여기에 자주 와보시나. 어릴 때 소풍 다니셨느냐”고 묻고, 주지 스님에게는 “목조건물인데, 화재 없이 보존이 잘 됐느냐”고 묻기도 했다.
다카이치 총리는 일반인에게 공개되지 않는 금당벽화 원본을 이 대통령에게 보여주기도 했다. 위성락 국가안보실장은 “우리 대통령의 최초 나라 방문에 대해 일본 측이 보여줄 수 있는 최상의 환대”라고 했다. 이어 양 정상은 일본에서 가장 오래된 탑인 호류지 5층 목탑 앞에서 악수하며 기념촬영을 했다. 다카이치 총리는 시찰을 마친 뒤 이 대통령을 차량 앞까지 배웅했다. 양 정상은 사찰 입구 앞에서 두 차례, 이 대통령이 차량을 탄 뒤 열린 창문 사이로도 악수를 하며 총 세 차례 악수하고 헤어졌다.
이 대통령은 고등학교 시절부터 드러머로 활동한 다카이치 총리에게 한국 브랜드 드럼과 드럼스틱, 홍삼, 청국장 분말·환 등을 선물했다. 드럼스틱은 나전칠기 장식으로 한국 전통의 미를 가미해 특별 제작됐다. 뇌경색으로 쓰러져 투병 중인 다카이치 총리의 배우자 야마모토 다쿠 전 중의원을 위해선 유기 반상기 세트와 삼성 갤럭시워치 울트라를 선물했다. 청와대는 “다카이치 총리 배우자께서 전화로 ‘평생 맛있는 것을 해드리겠다’고 말하며 청혼한 일화에서 착안했다”며 “건강을 회복해서 함께 식사하는 평온한 시간이 이어지길 기원하는 뜻을 담았다”고 했다.
다카이치 총리는 등산을 좋아하는 이 대통령에게 태양광 충전과 방위 측정 기능이 있는 일본 브랜드 카시오의 손목시계를, 김혜경 여사에겐 나라 지역의 전통 붓 제조사 ‘아카시야’의 화장용 붓과 파우치를 선물했다. 전날 이 대통령 부부가 머물던 숙소에는 ‘웰컴 키트’도 제공됐다. 일본 전통 과자인 ‘모나카’와 나라현에서 재배된 칡을 활용한 떡 등 현지 화과자가 비치됐다.
