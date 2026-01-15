충북도 “출생아 1만명 목표 달성한다”
돌봄·양육 책임지는 정책 추진
지난해 출생아 증가율 전국 1위
충북도가 출생아 수 1만명 달성을 위한 임신·출산·양육 정책을 발표했다.
김영환(사진) 충북도지사는 14일 도청에서 브리핑을 통해 “충북은 지난해 출생아 수 증가율 전국 1위, 민선 8기 들어 처음으로 출생아 수 8000명을 돌파했다”며 “그동안 충북이 전국 최초, 전국 최고 수준의 저출생 대응 정책을 선제적으로 추진해 온 결과”라고 강조했다.
김 지사는 “출산 정책은 단순히 아이를 낳게 하는 정책으로는 한계가 있다”며 “충북은 출산 이후의 돌봄과 양육까지 책임지는 지속가능한 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.
충북도는 올해 아이 낳고 기르기 좋은 충북, 어린이가 존중받는 아동 친화 도시 충북, 출생아 수 1만명 시대 등을 임신·출산·양육 정책 목표로 설정했다.
또 출산율 증가 흐름을 이어가기 위해 임신·출산·양육 정책을 확대하기로 했다. 도는 초다자녀가정 지원사업 대상을 기존 18세 이하 5자녀 이상 가구에서 4자녀 이상 가구로 늘리기로 했다. 또 출산가정 대출이자 지원을 결혼·출산가정 대출이자 지원사업으로 통합해 5년간 총 250만원의 대출이자 등 지원할 방침이다. 자녀 출산 가정에 대한 100만원 지원을 위해 보건복지부와 협의하고 3자녀 가정 지원 확대를 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.
행정안전부 주민등록기준 출생등록 통계에 따르면 지난해 충북지역 출생아 수는 8336명을 기록해 지난해 7639명보다 9.1% 증가했다. 전국 평균 증가율은 6.6%다. 도내 출생아 수는 2021년 8330명에서 2022년 7576명으로 하락한 뒤 2023년 7683명 등으로 상승세를 보였다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
