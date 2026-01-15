우리금융그룹·대한체육회… 공식 파트너십 협약 체결
우리금융그룹은 한국 국가 대표 선수단의 경기력 향상을 돕기 위해 대한체육회와 파트너십 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
우리금융은 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽과 아이치·나고야 아시안게임, 2028 로스앤젤레스 올림픽 등 주요 대회에 출전하는 선수단에 다양한 지원을 이어갈 계획이다. 비인기 종목과 주니어 유망주를 후원하는 ‘우리 드림 브리지’ 사업도 대한체육회와 함께 추진하기로 했다. 그 일환으로 우리금융은 2024 파리 올림픽 근대 5종에서 동메달을 딴 성승민 선수와 후원 계약을 체결했다.
우리금융 관계자는 “한국 스포츠가 세계 무대에서 위상을 높이는 데 기여하겠다”면서 “어린 스포츠 유망주가 환경에 구애받지 않고 꿈을 키울 수 있도록 버팀목이 될 것”이라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
