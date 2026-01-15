아산의학상에 연세의대 김승업, 서울대 이호영 교수
이호영(64) 서울대 약학과 교수와 김승업(51) 연세의대 세브란스병원 소화기내과 교수가 올해 아산의학상을 받는다.
아산사회복지재단(이사장 정몽준)은 제19회 아산의학상 수상자로 기초의학 부문에 이 교수를, 임상의학 부문에 김 교수를 선정했다고 14일 밝혔다. 젊은의학자상 부문에는 마틴 슈타이네거(40) 서울대 생명과학부 교수와 이주명(45) 성균관의대 삼성서울병원 순환기내과 교수가 선정됐다.
이호영 교수는 흡연과 미세먼지 등 환경 요인이 만성폐쇄성폐질환(COPD)과 폐암 발생 및 진행을 촉진하는 분자적 기전을 체계적으로 규명하고 이를 토대로 새로운 치료 전략을 제시했다.
김승업 교수는 비침습적 간섬유화 진단 분야를 선도하며 간질환 치료의 새로운 표준을 제시한 공로를 인정받았다. 아산의학상은 기초 및 임상의학 분야에서 뛰어난 업적을 이룬 의과학자를 격려하기 위해 2008년 제정됐다. 시상식은 3월 18일 서울 중구 롯데호텔에서 열린다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
