김해시, 금관가야 수로왕릉 등 세계유산 등재 추진
가야 통합서사 정립 2032년 신청
김해시 문화유산 세계화 실현
대성동고분군으로 세계유산도시에 이름을 올린 경남 김해시가 또 다른 가야 문화유산의 세계유산 등재 준비에 나선다.
김해시는 김해 문화유산의 세계화를 실현하는 로드맵을 마련하고 수로왕릉, 구지봉, 봉황동유적 등의 세계유산 추가 등재를 추진한다고 14일 밝혔다. 가야의 성립과 발전, 쇠퇴까지 이어지는 통합 서사를 정립해 오는 2032년 세계유산 등재 신청을 할 계획이다.
내년까지를 ‘기초 기반 구축기’로 삼아 유산 복원과 정비, 탁월한 보편적 가치 발굴, 시민·전문가 의견 청취 등을 진행한다. 2028년부터 2031년까지는 ‘등재 준비기’로, 국제협력과 연구용역 수행, 잠정목록 등재를 추진할 예정이다.
시는 학술기반 강화 및 유산 가치 정립, 국제협력 및 유네스코 대응뿐 아니라 보호지역 지정, 개발행위 규제 근거 마련을 위한 세계유산 관련 조례 제정 등을 진행하고 관련 부서 간 협업을 위해 통합 운영 매뉴얼을 마련하는 등 행정 및 법제도 기반도 갖출 계획이다.
이를 위해 김해시는 선정목록 구체화와 입지환경·역사문화 기반 분석, 국내외 유사사례 비교 분석 등을 진행할 예정이다. 이어 이해관계자 분석과 참여기관 구축, 정책 분석과 대응 전략 도출, 환경 및 정책 외부요인 종합 분석을 거친다는 방침이다.
김해시 관계자는 “지역 핵심유적의 세계유산 신규 등재 추진을 위한 단계적 로드맵을 마련해 김해시 문화유산의 세계화를 실현하고자 한다”며 “이를 통한 지역 브랜드 가치 상승, 지역경제 활성화와 국제교류 확대까지 기대한다”고 말했다.
김해=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
