시사 전체기사

서울광장 스케이트장, 개장 26일 만에 10만명 이용

입력:2026-01-15 00:30
공유하기
글자 크기 조정

하루 평균 4000명… 증가세 뚜렷
광화문광장 등과 관광거점 역할

서울시 중구 서울광장 스케이트장을 찾은 시민들이 스케이트를 타며 즐거운 시간을 보내고 있다. 서울시 제공

서울광장 스케이트장 누적 이용객이 10만명을 돌파했다. 개장 26일 만이다.

서울시는 지난해 12월 19일 문을 연 서울광장 스케이트장을 찾은 이용객이 전날 오전 기준 10만명을 넘어섰다고 14일 밝혔다. 하루 평균 약 4000명으로 지난해 일평균 이용객 3269명과 비교해 뚜렷한 증가세를 보였다.

이번 시즌 스케이트장은 지난 4일 폐막한 2025 서울윈터페스타와 연계해 광화문광장, 청계천, 동대문디자인플라자 등 도심 주요 명소를 잇는 겨울 관광 거점 역할을 했다. 자연스럽게 서울광장을 찾는 인구가 많아지면서 스케이트장 이용객 증가로 이어졌다는 게 서울시 분석이다.

‘윈터링’을 주제로 공간을 새롭게 단장해 도심 속 겨울 축제 분위기를 강화한 것도 영향을 미쳤다. 서울광장을 노란색 빛의 마름모 형태 링으로 둘러 따뜻하고 경쾌한 이미지를 연출했고, 남녀노소 누구나 편하게 즐길 수 있도록 편의 시설도 확충했다.

이밖에 스케이트장 한편에 마련된 ‘서로장터’는 지역 농특산물을 함께 만날 수 있는 체험형 공간으로 조성돼 이용객은 물론 인근 직장인들에게도 호평을 받는다.

서울시는 스케이트장을 찾는 방문객이 점점 느는 만큼 누구나 안심하고 즐길 수 있도록 남은 기간에도 안전 관리에 힘쓸 계획이다. 혼잡 시간대에는 안전 인력을 확대 배치하고, 응급 상황에 대응하는 관계기관 협력 체계도 계속 공고히 할 방침이다.

서울광장 스케이트장은 다음 달 8일까지 운영된다. 운영시간은 일요일부터 금요일까지는 오전 10시부터 저녁 9시30분, 토요일과 공휴일은 오전 10시부터 밤 11시까지다. 이용료는 1000원이다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
황인호 기자
사회부
황인호 기자
188
국민일보 황인호 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
야유 나오자 ‘가운뎃손가락’ 올린 트럼프…욕설 입모양도 포착
김경 ‘자수서’에 “보좌진에 1억 줄 때 강선우 함께 있었다” 주장
또 ‘1480원’ 위협…환율, 엔화 약세 속 열흘째 상승
日 “독도는 일본땅…고문서 자료 71점 확보”
트럼프 “정부 기관 장악하라”…이란 정권교체로 기울었나
한동훈, ‘당게 사건’ 윤리위 제명에 “민주주의 지킬 것”
尹 “근현대사 가장 짧은 계엄… 망국적 위기에 국민 깨우려는 것”
누를 수록 뛰는 환율, 통화량 급증이 원인… 이재명정부 ‘딜레마’
국민일보 신문구독