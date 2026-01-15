서울광장 스케이트장, 개장 26일 만에 10만명 이용
하루 평균 4000명… 증가세 뚜렷
광화문광장 등과 관광거점 역할
서울광장 스케이트장 누적 이용객이 10만명을 돌파했다. 개장 26일 만이다.
서울시는 지난해 12월 19일 문을 연 서울광장 스케이트장을 찾은 이용객이 전날 오전 기준 10만명을 넘어섰다고 14일 밝혔다. 하루 평균 약 4000명으로 지난해 일평균 이용객 3269명과 비교해 뚜렷한 증가세를 보였다.
이번 시즌 스케이트장은 지난 4일 폐막한 2025 서울윈터페스타와 연계해 광화문광장, 청계천, 동대문디자인플라자 등 도심 주요 명소를 잇는 겨울 관광 거점 역할을 했다. 자연스럽게 서울광장을 찾는 인구가 많아지면서 스케이트장 이용객 증가로 이어졌다는 게 서울시 분석이다.
‘윈터링’을 주제로 공간을 새롭게 단장해 도심 속 겨울 축제 분위기를 강화한 것도 영향을 미쳤다. 서울광장을 노란색 빛의 마름모 형태 링으로 둘러 따뜻하고 경쾌한 이미지를 연출했고, 남녀노소 누구나 편하게 즐길 수 있도록 편의 시설도 확충했다.
이밖에 스케이트장 한편에 마련된 ‘서로장터’는 지역 농특산물을 함께 만날 수 있는 체험형 공간으로 조성돼 이용객은 물론 인근 직장인들에게도 호평을 받는다.
서울시는 스케이트장을 찾는 방문객이 점점 느는 만큼 누구나 안심하고 즐길 수 있도록 남은 기간에도 안전 관리에 힘쓸 계획이다. 혼잡 시간대에는 안전 인력을 확대 배치하고, 응급 상황에 대응하는 관계기관 협력 체계도 계속 공고히 할 방침이다.
서울광장 스케이트장은 다음 달 8일까지 운영된다. 운영시간은 일요일부터 금요일까지는 오전 10시부터 저녁 9시30분, 토요일과 공휴일은 오전 10시부터 밤 11시까지다. 이용료는 1000원이다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
