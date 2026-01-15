후퇴하는 대구 에너지 자립 목표… SMR·태양광 사업 차질
SMR 사업지 TK공항 개항 지연
지붕형 태양광 사업 참여율 저조
대구 에너지 자립의 핵심 자원이 될 소형모듈원자로(SMR)와 태양광 사업이 차질을 빚고 있다. 대구시가 추진하는 ‘에너지자립률 100%’ 목표 달성에 제동이 걸린 모양새다.
대구시는 지난해 태양광과 수소연료전지 설비 집중 보급, 수소·암모니아 혼소 발전과 SMR 도입 등을 통해 2035년까지 전력자립률 100%를 달성하겠다는 목표를 공개했다. 인공지능(AI) 데이터센터 등 신산업 시설 유치를 놓고 지자체 간 경쟁이 치열해지면서 전력 공급 능력이 유치 우위를 점할 수 있는 장점으로도 인식됐다.
시는 특히 SMR 건설에 집중했었다. 국내 제1호 SMR 유치·건설을 위해 2024년 한국수력원자력과 대구·경북 민·군 통합공항(TK공항) 첨단산업단지 안에 SMR을 짓는 내용의 업무협약을 체결하기도 했다.
그러나 비상계엄 사태와 조기 대선, 홍준표 전 시장 조기 사퇴 등 정치적 악재가 겹치면서 추진 논의가 잠정 중단된 상황이다. 여기에 원자력 안전을 강조하는 새 정부 기조까지 더해지며 SMR 사업 방향을 예측하기 어려워졌다. 재원 확보 문제에 발목이 잡혀 2030년을 목표로 진행하던 TK공항 개항이 지연된 것도 상황을 어렵게 만들었다.
태양광 사업도 첫 단추를 잘못 끼웠다는 평가가 나온다. 민선 8기 초기 대구시는 3조원 규모의 투자가 이뤄지는 민간주도형 스마트산단 지붕형 태양광 프로젝트를 추진한다고 대대적으로 홍보했다. 하지만 참여율이 너무 저조해 사실상 사업이 중단됐다. 대구시 관계자는 14일 “내륙도시에 SMR이 필요하다는 입장에는 변함이 없다”며 “다만 정부의 정책을 지켜보며 보조를 맞출 필요성은 있다”고 말했다.
