부·울·경 고용지표 개선… 경남은 취업자 4만명 증가

부산·경남 뚜렷한 고용회복세

부산은 여성고용이 회복 견인

울산은 ‘고용축소’ 국면 분석도



부산·울산·경남 지역의 지난해 고용지표가 전반적으로 개선됐다. 다만 지역별로는 서로 다른 흐름이 나타났다. 부산과 경남은 고용 회복세가 확인됐지만 울산은 고용률 상승에도 불구하고 노동시장 참여가 줄어드는 양상을 보였다.



14일 동남지방통계청이 발표한 ‘2025년 연간 동남권 고용동향’에 따르면 부산시의 15세 이상 인구는 290만8000명으로 전년 대비 1만3000명(0.4%) 감소했다.



그럼에도 경제활동인구는 174만6000명으로 6000명(0.4%) 늘었고, 경제활동참가율은 60.0%로 0.4% 포인트 상승했다. 취업자는 169만8000명으로 1만명 증가했다. 고용률도 58.4%로 0.6% 포인트 올랐다.



실업자는 4만8000명으로 4000명(6.8%) 줄어 실업률은 2.8%로 0.2% 포인트 하락했다. 특히 여성 고용률이 1.1% 포인트 상승하며 고용 회복을 이끌었다. 부산은 인구 감소에도 불구하고 연중 고용률 상승과 실업률 하락이 비교적 안정적으로 이어지면서 고용 여건이 점진적으로 개선된 것으로 해석된다.



경남도는 부·울·경 가운데 가장 뚜렷한 개선세를 보였다. 15세 이상 인구가 284만명으로 전년 대비 1만명(0.4%) 늘어난 가운데 취업자는 179만9000명으로 4만1000명 증가했다. 고용률은 63.3%로 1.2% 포인트 상승했고, 실업률은 2.0%로 0.3% 포인트 낮아졌다. 실업자 수는 3만6000명으로 5000명 이상 감소했다. 경제활동참가율도 64.6%로 1.0% 포인트 올라 노동시장 참여 확대가 동반됐다. 남녀 고용률이 모두 1.2% 포인트씩 오르며 산업 전반의 회복 흐름을 반영했다.



울산시는 다른 결을 보였다. 취업자는 57만5000명으로 3000명 늘고 고용률도 59.9%로 소폭 상승했지만, 경제활동인구는 58만9000명으로 전년 대비 0.9% 감소했다. 경제활동참가율도 0.8% 포인트 하락했다. 실업자 수는 1만4000명으로 8000명 줄었다. 실업률은 2.3%로 1.4% 포인트 낮아졌다.



다만 비경제활동인구는 2.7% 증가해 노동시장에 참여하는 인구 자체가 줄어든 점이 눈에 띈다. 남성 고용률이 전년 대비 1.2% 포인트 상승한 반면 여성 고용률은 1.3% 포인트 하락해 고용 유지가 특정 산업·계층에 집중된 모습도 나타났다. 이 같은 흐름은 고용이 유지되는 가운데 노동시장 참여가 줄어든 결과다. 울산 고용이 축소 국면에 들어섰다는 분석도 나온다.



부산=윤일선 기자



news8282@kmib.co.kr



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 872 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산·울산·경남 지역의 지난해 고용지표가 전반적으로 개선됐다. 다만 지역별로는 서로 다른 흐름이 나타났다. 부산과 경남은 고용 회복세가 확인됐지만 울산은 고용률 상승에도 불구하고 노동시장 참여가 줄어드는 양상을 보였다.14일 동남지방통계청이 발표한 ‘2025년 연간 동남권 고용동향’에 따르면 부산시의 15세 이상 인구는 290만8000명으로 전년 대비 1만3000명(0.4%) 감소했다.그럼에도 경제활동인구는 174만6000명으로 6000명(0.4%) 늘었고, 경제활동참가율은 60.0%로 0.4% 포인트 상승했다. 취업자는 169만8000명으로 1만명 증가했다. 고용률도 58.4%로 0.6% 포인트 올랐다.실업자는 4만8000명으로 4000명(6.8%) 줄어 실업률은 2.8%로 0.2% 포인트 하락했다. 특히 여성 고용률이 1.1% 포인트 상승하며 고용 회복을 이끌었다. 부산은 인구 감소에도 불구하고 연중 고용률 상승과 실업률 하락이 비교적 안정적으로 이어지면서 고용 여건이 점진적으로 개선된 것으로 해석된다.경남도는 부·울·경 가운데 가장 뚜렷한 개선세를 보였다. 15세 이상 인구가 284만명으로 전년 대비 1만명(0.4%) 늘어난 가운데 취업자는 179만9000명으로 4만1000명 증가했다. 고용률은 63.3%로 1.2% 포인트 상승했고, 실업률은 2.0%로 0.3% 포인트 낮아졌다. 실업자 수는 3만6000명으로 5000명 이상 감소했다. 경제활동참가율도 64.6%로 1.0% 포인트 올라 노동시장 참여 확대가 동반됐다. 남녀 고용률이 모두 1.2% 포인트씩 오르며 산업 전반의 회복 흐름을 반영했다.울산시는 다른 결을 보였다. 취업자는 57만5000명으로 3000명 늘고 고용률도 59.9%로 소폭 상승했지만, 경제활동인구는 58만9000명으로 전년 대비 0.9% 감소했다. 경제활동참가율도 0.8% 포인트 하락했다. 실업자 수는 1만4000명으로 8000명 줄었다. 실업률은 2.3%로 1.4% 포인트 낮아졌다.다만 비경제활동인구는 2.7% 증가해 노동시장에 참여하는 인구 자체가 줄어든 점이 눈에 띈다. 남성 고용률이 전년 대비 1.2% 포인트 상승한 반면 여성 고용률은 1.3% 포인트 하락해 고용 유지가 특정 산업·계층에 집중된 모습도 나타났다. 이 같은 흐름은 고용이 유지되는 가운데 노동시장 참여가 줄어든 결과다. 울산 고용이 축소 국면에 들어섰다는 분석도 나온다.부산=윤일선 기자news8282@kmib.co.kr부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지