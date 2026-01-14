시사 전체기사

‘서부지법 난동 배후’ 전광훈 구속

입력:2026-01-14 00:17
법원 “증거 인멸하고 도망 염려”

연합뉴스

서울서부지법 폭력 사태 배후로 의심받는 전광훈(사진) 사랑제일교회 목사가 13일 구속됐다. 전 목사가 구속된 건 이번이 네 번째다.

서울서부지법 김형석 영장전담 부장판사는 이날 특수건조물침입 교사 혐의를 받는 전 목사에 대해 “증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 폭력 사태가 벌어졌던 장소인 서부지법에서 1년 만에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 전 목사는 성북경찰서 유치장에서 대기하다 곧바로 수감됐다. 전 목사는 신앙심을 내세운 심리적 지배(가스라이팅)와 측근·유튜버들에 대한 자금 지원으로 지난해 1월 19일 윤석열 전 대통령 지지자들의 서부지법 난입을 부추긴 혐의를 받는다.

경찰은 전 목사가 ‘주사파 척결’과 ‘좌파 무력화’ 등을 위해 전국 3500여곳에 조직했다고 홍보하는 ‘자유마을’ 또는 해외로 도주할 우려가 있다며 구속 필요성을 주장한 것으로 전해졌다. 지난해 7월 교회 내 사무실 PC가 교체된 점 등을 근거로 증거인멸 우려도 크다고 강조했다. 사랑제일교회는 “이번 결정은 법률과 증거에 기초한 판단이라기보다 정치적 압박과 여론의 눈치를 의식한 결과”라고 반발했다.

임송수 기자 songsta@kmib.co.kr

