[포토] 치열한 문전 공방

입력:2026-01-13 21:14
12일(현지시간) 미국 필라델피아주에서 열린 북미아이스하키리그(NHL) 필라델피아 플라이어스와 탬파베이 라이트닝의 경기 2피리어드에서 라이트닝의 골리 요나스 요한슨이 세이브를 기록하고 있다.

AP뉴시스

