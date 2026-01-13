시사 전체기사

[포토] “겨울 햇볕에 익어가는 메주”

입력:2026-01-13 18:55
한 직원이 13일 경기도 안성시 서일농원에서 주렁주렁 매달린 메주의 상태를 살펴보고 있다. 겨울 햇볕에 마른 메주는 발효 과정을 거쳐 장을 담그는 데 사용된다. 연합뉴스

