시사 전체기사

한·일 정상 “경제안보 포괄적 협력… 새로운 60년 열겠다”

입력:2026-01-13 18:55
공유하기
글자 크기 조정

李·다카이치 두 번째 정상회담
공급망 등 당국간 실무협의 개시
한반도 ‘완전한 비핵화’도 재확인

이재명 대통령과 다카이치 사나에 총리가 13일 일본 나라현에서 열린 한·일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 양 정상은 정상회담에서 경제·안보 분야 등 포괄적 협력을 통해 양국 간 새로운 60년을 열어가자는 데 뜻을 같이했다. 나라=김지훈 기자

일본을 방문 중인 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 13일 2차 한·일 정상회담에서 경제 분야에 대한 포괄적 협력 필요성에 공감하고 실무 논의 개시에 합의했다. 양 정상은 특히 중국의 대일본 희토류 수출 통제로 위축될 가능성이 큰 공급망 분야 협력을 강화하기로 했다.

미·중 통상 갈등과 미국발 관세 압박 여파를 공동으로 겪고 있는 양국이 경제 협력 다변화를 통해 돌파구를 마련하자는 공감대를 형성한 것으로 해석된다.

이 대통령은 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 정상회담 후 가진 공동언론발표에서 “양국이 교역 중심 협력을 넘어 경제안보와 과학기술, 국제규범을 함께 만들어 가기 위한 포괄적 협력이 필요하다는 데 공감했고, 당국 간 논의를 개시하기로 했다”고 밝혔다. 그러면서 “인공지능(AI), 지식재산 보호 등 분야에서 양국 간 협력을 더욱 심화하기 위한 실무협의를 이어 나가기로 했다”고 덧붙였다.

다카이치 총리도 “(양국은) 경제, 경제안보 분야에서 전략적이고 상호이익을 가져다주는 협력을 해 나가고자 함께 논의했다”며 “공급망 협력과 관련해 진전된 대화가 이뤄졌다”고 설명했다.

양국은 또 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인하며 대북 정책에서 긴밀한 공조를 이어 나가기로 했다. 아울러 최근 사회문제가 된 ‘스캠 사기’ 등 초국가 범죄에 대한 공동대응 강화도 합의했다. 이 대통령은 “경찰청 주도로 발족한 국제공조 협의체에 일본이 참여하기로 했고, 양국 공조를 제도적으로 뒷받침하기 위한 합의문도 채택하기로 했다”고 말했다.

양 정상은 안보 협력 강화를 위한 한·일과 한·미·일의 전략적 연계 확대에도 뜻을 같이했다. 이 대통령은 “한·중·일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력해 나갈 필요가 있다는 점도 강조했다”고 부연했다.

이 대통령은 1942년 일본 조세이 탄광에서 183명의 한·일 국민이 수몰당한 사고에 대해 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진키로 한 점을 설명하며 “과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이뤄 참으로 뜻깊다”고 밝혔다. 양국은 또 출입국 간소화, 수학여행 장려를 통해 청년세대 교류를 촉진키로 했다.

이 대통령은 “새로운 한 해 병오년은 지난 60년의 한·일 관계를 돌아보고 새로운 60년을 준비하는 출발점이 될 것”이라며 “한·일 양국이 미래를 향해 함께 힘차게 나아가는 새로운 60년의 원년이 되기를 기대한다”고 말했다.

나라=이동환 기자 huan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
선거 때 이재명 대통령 비방 혐의 50대 집유
고용보험 가입자 증가율 최저, 실업급여 지급액은 최고
[단독] 검개추 자문위 ‘들러리 논란’…“수사사법관 명칭, 논의도 없었다”
버스 파업 오세훈 책임론에…김병민 “무책임한 정치 공세”
강호동 농협회장, 대국민 사과…‘3억 연봉’ 겸직 사임
대리운전 해서 왔는데…차량서 숨진 채 발견된 남성
[단독] 이재명 수사했던 유민종 부장검사 사직…검찰 인사 임박
“뒷좌석에서 졸았다”… 택시보다 편했던 자율주행
국민일보 신문구독