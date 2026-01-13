한·미·일 협력에 무게 둔 다카이치… 한·중·일 소통도 강조한 이 대통령
두 정상 미묘한 입장차 보여
다카이치 사나에 일본 총리는 13일 이재명 대통령과의 정상회담에서 한·미·일 협력의 중요성을 수차례 언급했다. ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 중국과의 갈등이 심화한 상황에서 미국과의 협력을 구심점으로 한 한·미·일 공동 대응 필요성을 부각한 것으로 해석된다. 반면 이재명 대통령은 급변하는 국제 정세 속 한·중·일 3국의 소통과 협력 필요성도 강조해 미묘한 입장차를 드러냈다.
다카이치 총리는 일본 나라현에서 이 대통령과 함께 진행한 한·일 정상 공동언론발표에서 “양국을 둘러싼 전략적 환경이 어려워지고 있는 가운데 한·일 관계와 한·미·일 연계의 중요성이 더욱더 커지고 있다”면서 “양 정상 간에는 한·일 관계의 전략적 중요성, 양국이 지역 안정화와 연계해 역할을 해나가야 한다는 점에 의견을 같이했다”고 말했다.
다카이치 총리는 또 “한·일과 한·미·일 안전보장 분야에서의 협력을 포함한 전략적 연계의 중요성에 대해 인식을 같이했다”고 언급하며 “이것은 확실히 논의했고, 앞으로도 계속해서, 지속적으로 소통하겠다”고 강조했다. 다카이치 총리는 공동언론발표에서 ‘한·미·일 연계’를 네 차례나 언급했다. 중국은 단 한 차례도 언급하지 않았다.
시진핑 중국 국가주석이 지난 5일 중국에서 열린 한·중 정상회담에서 “(한·중) 양국은 역사의 올바른 편에 서 있어야 하고, 정확하고 올바른 전략적인 선택을 해야 한다”며 이 대통령을 압박한 데 이어 다카이치 총리는 일주일 만에 열린 한·일 정상회담에서 미국을 고리로 한 ‘전략적 선택’을 요구한 셈이다. 한·중 밀착을 차단하려는 의도라는 해석이 나온다.
이 대통령은 한·미·일 협력의 중요성과 동시에 한·중·일 협력의 필요성도 언급했다. 이 대통령은 “급변하는 국제정세 속에서 역내 평화와 안정을 위한 한·일, 한·미·일 협력의 중요성에 대해서도 인식을 함께했다”고 말했다. 이어 “저는 동북아 지역에 한·중·일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력해 나갈 필요가 있다는 점도 강조했다”고 밝혔다.
이 대통령이 ‘중·일 갈등에 관여하지 않겠다’는 입장을 유지하면서도 한반도 평화 정착과 경제 협력을 위한 중국과 일본의 협조 필요성을 고심하는 것으로 해석된다. 이 대통령은 전날 일본 NHK와의 인터뷰에서 “시 주석께서는 대만 문제에 대한 일본 측 입장에 매우 안 좋은 생각을 가지고 있다”며 “중국과 일본 문제이지 우리가 깊이 관여할 문제가 아니라고 생각한다”고 말했었다.
