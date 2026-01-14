“환율은 오른다” 강력한 믿음이 ‘달러 베팅’으로

환율 끌어 올리는 투자심리 분석

3년째 환율 1200원대로 안 떨어져

국내 주식 불신·지정학적 요인도

정부 관리로 상승 기대심리 꺾어야

연합뉴스

‘원·달러 환율은 언젠가는 오른다’는 강력한 믿음이 국내 투자자 마음속에 자리 잡고 있다. 정부가 지난해 말 강력한 구두개입으로 원·달러 환율을 1420선까지 끌어 내렸지만, 올해 들어 다시 반등한 이유 중 하나는 투자자의 적극적인 ‘달러 베팅’에 있다. 정부의 개입으로 내려온 원·달러 환율을 오히려 환전과 미국 주식 투자 기회로 삼았다는 분석이 나온다.



외환 전문가들은 최근 투자자의 달러 베팅의 핵심 요인을 투자자의 강한 원·달러 환율 상승 기대심리에서 찾았다. 과거처럼 환율이 1200원대로 내려올 것이라는 생각을 더 이상 하지 않게 됐다는 진단이다. 익명을 요청한 금융권 외환 전문가는 “환율이 3년째 1200원대로 내려오지 않고 있다. 시간이 흐르면서 투자자들은 환율 레벨 자체가 한 단계 높아졌다고 판단하게 된 것”이라고 말했다. 홍춘욱 프리즘투자자문 대표는 “최근 유튜브 등을 중심으로 원화가 휴짓조각이 된다는 등의 근거 없이 불안함을 자극하는 내용의 콘텐츠들이 확산하면서 투자자의 심리에 영향을 줬다”고 설명했다.



지난달 정부의 개입으로 낮아진 환율은 오히려 투자자의 달러 매수에 불을 붙인 꼴이 됐다. 동시에 국내 증시에 대한 불신과 미래 기술 기업이 집중된 미국 증시에 대한 선호가 동시에 작용하면서 투자자의 달러 베팅 욕구를 키웠다는 분석이다.





올해 초 국내 투자자의 미국 주식 매수세는 역대 최대 규모다. 한국예탁결제원에 따르면 올해 1월 1~12일 국내 투자자의 미국 주식 순매수 규모는 약 3조4912억원으로 지난해(2조2253억원) 보다 56%가량 증가했다. 홍 대표는 “결국 정부와 시장에 대한 신뢰 부족이 환율 상승의 원인”이라며 “최근 국장 수익률이 높았다고 하더라도 지속성 측면에서 여전히 의문을 갖는 것”이라고 말했다.



지정학적인 불확실성도 달러 투자 욕구를 높이는 요소로 지목된다. 미국의 베네수엘라 공습과 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 관련 발언 등에 국제 정세 불확실성이 커졌다. 그 영향으로 금과 함께 안전자산으로 꼽히는 달러에 투자자들의 관심이 몰리고 있다는 설명이다. 또 미국의 노동시장 둔화 우려가 완화되는 등 미국의 경제지표가 개선되면서 금리인하 기대감이 약해진 것도 영향을 줬다. 금융권 한 관계자는 “내년에 달러가 필요한 상황이어도 장기적으로 환율이 오른다고 판단해 미리 환전을 해두려는 움직임도 포착되고 있다”고 말했다.



시장 전문가들은 당분간 고환율이 유지될 것으로 보고 있다. 원화는 일본 엔화와 연동되는 자산인데, 엔화 역시 최근 약세를 보여서다. 요미우리신문은 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 23일 소집 예정인 정기국회 초기에 중의원을 해산해 내달 조기 총선거를 하는 것을 검토 중이라고 보도했다. 자민당이 조기 총선거에서 승리하면 다카이치 총리가 내세우는 적극 재정이 강화될 것이라는 전망에 엔화가 약세를 보이고 있다.



원·달러 환율 안정을 위해서는 정부가 반복적으로 환율 관리에 나설 수밖에 없다는 지적도 나온다. 환율 우상향에 대한 투자자의 심리를 깨야 한다는 것이다. 금융권 한 관계자는 “추가 환율 상승을 막고 오랜 기간 횡보하게 만들어야 상승 기대감을 약화시킬 수 있다”고 말했다.



이광수 장은현 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘원·달러 환율은 언젠가는 오른다’는 강력한 믿음이 국내 투자자 마음속에 자리 잡고 있다. 정부가 지난해 말 강력한 구두개입으로 원·달러 환율을 1420선까지 끌어 내렸지만, 올해 들어 다시 반등한 이유 중 하나는 투자자의 적극적인 ‘달러 베팅’에 있다. 정부의 개입으로 내려온 원·달러 환율을 오히려 환전과 미국 주식 투자 기회로 삼았다는 분석이 나온다.외환 전문가들은 최근 투자자의 달러 베팅의 핵심 요인을 투자자의 강한 원·달러 환율 상승 기대심리에서 찾았다. 과거처럼 환율이 1200원대로 내려올 것이라는 생각을 더 이상 하지 않게 됐다는 진단이다. 익명을 요청한 금융권 외환 전문가는 “환율이 3년째 1200원대로 내려오지 않고 있다. 시간이 흐르면서 투자자들은 환율 레벨 자체가 한 단계 높아졌다고 판단하게 된 것”이라고 말했다. 홍춘욱 프리즘투자자문 대표는 “최근 유튜브 등을 중심으로 원화가 휴짓조각이 된다는 등의 근거 없이 불안함을 자극하는 내용의 콘텐츠들이 확산하면서 투자자의 심리에 영향을 줬다”고 설명했다.지난달 정부의 개입으로 낮아진 환율은 오히려 투자자의 달러 매수에 불을 붙인 꼴이 됐다. 동시에 국내 증시에 대한 불신과 미래 기술 기업이 집중된 미국 증시에 대한 선호가 동시에 작용하면서 투자자의 달러 베팅 욕구를 키웠다는 분석이다.올해 초 국내 투자자의 미국 주식 매수세는 역대 최대 규모다. 한국예탁결제원에 따르면 올해 1월 1~12일 국내 투자자의 미국 주식 순매수 규모는 약 3조4912억원으로 지난해(2조2253억원) 보다 56%가량 증가했다. 홍 대표는 “결국 정부와 시장에 대한 신뢰 부족이 환율 상승의 원인”이라며 “최근 국장 수익률이 높았다고 하더라도 지속성 측면에서 여전히 의문을 갖는 것”이라고 말했다.지정학적인 불확실성도 달러 투자 욕구를 높이는 요소로 지목된다. 미국의 베네수엘라 공습과 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 관련 발언 등에 국제 정세 불확실성이 커졌다. 그 영향으로 금과 함께 안전자산으로 꼽히는 달러에 투자자들의 관심이 몰리고 있다는 설명이다. 또 미국의 노동시장 둔화 우려가 완화되는 등 미국의 경제지표가 개선되면서 금리인하 기대감이 약해진 것도 영향을 줬다. 금융권 한 관계자는 “내년에 달러가 필요한 상황이어도 장기적으로 환율이 오른다고 판단해 미리 환전을 해두려는 움직임도 포착되고 있다”고 말했다.시장 전문가들은 당분간 고환율이 유지될 것으로 보고 있다. 원화는 일본 엔화와 연동되는 자산인데, 엔화 역시 최근 약세를 보여서다. 요미우리신문은 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 23일 소집 예정인 정기국회 초기에 중의원을 해산해 내달 조기 총선거를 하는 것을 검토 중이라고 보도했다. 자민당이 조기 총선거에서 승리하면 다카이치 총리가 내세우는 적극 재정이 강화될 것이라는 전망에 엔화가 약세를 보이고 있다.원·달러 환율 안정을 위해서는 정부가 반복적으로 환율 관리에 나설 수밖에 없다는 지적도 나온다. 환율 우상향에 대한 투자자의 심리를 깨야 한다는 것이다. 금융권 한 관계자는 “추가 환율 상승을 막고 오랜 기간 횡보하게 만들어야 상승 기대감을 약화시킬 수 있다”고 말했다.이광수 장은현 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지