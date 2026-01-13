‘기후대응 치명타’ 美 베네수 석유개발 … “탄소예산 13% 소진”
EU 10년치 배출량과 맞먹어
트럼프 행정부의 베네수엘라 석유 개발 계획이 실행될 경우 2050년까지 지구 평균 온도 상승을 1.5도 이내로 억제한다는 국제사회 목표가 치명적 타격을 입을 것이란 분석이 나왔다.
영국 일간 가디언은 12일(현지시간) 기후영향 분석기관 클라이밋파트너 자료를 인용해 미국이 베네수엘라 석유 생산을 2028년까지 하루 50만 배럴씩 늘리고 2035∼2050년에는 하루 158만 배럴까지 확대할 경우 전 세계 잔여 탄소예산의 13%가 소모될 수 있다고 보도했다.
탄소예산이란 지구 온도 상승 폭을 일정 수준으로 제한하기 위해 앞으로 배출할 수 있는 탄소의 총량을 가리킨다. 이번 베네수엘라의 석유 생산량 확대에 따라 추정된 탄소 배출량은 유럽연합(EU)의 10년치 배출량에 해당한다.
이처럼 탄소 배출량이 크게 늘어나는 건 베네수엘라 원유의 탄소 배출량이 세계 최고 수준이기 때문이다. 베네수엘라 원유는 중질유·고황유 등급으로 분류되는데, 타르처럼 밀도·점도가 높고 황 함량이 많아 정제 과정에서 막대한 에너지가 소요된다.
가디언은 S&P 글로벌 플래츠를 인용해 “베네수엘라 오리노코 벨트 유전의 탄소집약도는 노르웨이 요한 스베르드루프 유전 대비 거의 1000배”라며 “또 베네수엘라의 확인된 석유 매장량이 워낙 방대해 이론상 이를 전량을 개발하는 것만으로도 1.5도 목표를 위한 탄소예산 전체를 소진할 수 있다”고 전했다.
국제에너지기구(IEA)도 지난해 보고서에서 “베네수엘라 석유·가스 산업의 메탄 배출 집약도는 세계 평균의 약 6배에 달하며 원유 생산 과정에서 남는 가스를 태워 없애는 플레어링 강도 역시 세계 평균의 약 10배 수준”이라고 발표했다.
베네수엘라 석유 개발 계획은 기후변화를 불신하는 도널드 트럼프 대통령의 기후정책과도 맞닿아 있다. 트럼프 대통령은 지난 7일 유엔기후변화협약(UNFCCC), 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 등 주요 기후 대응 국제기구에서 탈퇴하는 대통령 각서에 서명했다. 이는 2015년 파리협약 자동이탈로 직결되며 사실상 기후변화 대응을 거부하겠다는 뜻으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 지난 9일 대형 석유기업들에 베네수엘라 유전 개발에 최소 1000억 달러(147조원)를 투자할 것을 제의했다.
환경단체 그린피스 인터내셔널 매즈 크리스텐슨 사무총장은 미국의 이번 결정이 “무모하고 위험하다”며 “우리가 나아가야 할 유일하게 안전한 길은 화석연료에서 벗어나는 것”이라고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사